Shine Scariah Thaiparampil Varkey Scariah

Gratitude108

Shine Scariah Thaiparampil Varkey Scariah
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
51
Kârla kapanan işlemler:
29 (56.86%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (43.14%)
En iyi işlem:
18.52 GLD
En kötü işlem:
-23.32 GLD
Brüt kâr:
158.18 GLD (39 066 pips)
Brüt zarar:
-138.90 GLD (31 059 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (56.19 GLD)
Maksimum ardışık kâr:
56.19 GLD (9)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
19 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.24
Alış işlemleri:
11 (21.57%)
Satış işlemleri:
40 (78.43%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.38 GLD
Ortalama kâr:
5.45 GLD
Ortalama zarar:
-6.31 GLD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-42.60 GLD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.60 GLD (4)
Aylık büyüme:
7.43%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 GLD
Maksimum:
80.67 GLD (15.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GLD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 GLD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 28
XAGUSD 21
WTI 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 18
XAGUSD 2
WTI 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 7K
XAGUSD 1.1K
WTI -14
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.52 GLD
En kötü işlem: -23 GLD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +56.19 GLD
Maksimum ardışık zarar: -42.60 GLD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.03 × 837
Keep minimum 3000 USD in the account. Roboforex Prime - Leverage 1:300 Account used.
İnceleme yok
2025.11.17 18:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 18:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 19 days
