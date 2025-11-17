- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
51
Kârla kapanan işlemler:
29 (56.86%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (43.14%)
En iyi işlem:
18.52 GLD
En kötü işlem:
-23.32 GLD
Brüt kâr:
158.18 GLD (39 066 pips)
Brüt zarar:
-138.90 GLD (31 059 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (56.19 GLD)
Maksimum ardışık kâr:
56.19 GLD (9)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
19 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.24
Alış işlemleri:
11 (21.57%)
Satış işlemleri:
40 (78.43%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.38 GLD
Ortalama kâr:
5.45 GLD
Ortalama zarar:
-6.31 GLD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-42.60 GLD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.60 GLD (4)
Aylık büyüme:
7.43%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 GLD
Maksimum:
80.67 GLD (15.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GLD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 GLD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|XAGUSD
|21
|WTI
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|18
|XAGUSD
|2
|WTI
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|7K
|XAGUSD
|1.1K
|WTI
|-14
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.52 GLD
En kötü işlem: -23 GLD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +56.19 GLD
Maksimum ardışık zarar: -42.60 GLD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.03 × 837
Keep minimum 3000 USD in the account. Roboforex Prime - Leverage 1:300 Account used.
İnceleme yok