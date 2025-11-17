SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Trading Salvaje Exness
David Torres Villanueva

Trading Salvaje Exness

David Torres Villanueva
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 14%
Exness-MT5Real11
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
73
Kârla kapanan işlemler:
42 (57.53%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (42.47%)
En iyi işlem:
28.27 USD
En kötü işlem:
-21.86 USD
Brüt kâr:
206.75 USD (119 952 pips)
Brüt zarar:
-165.35 USD (119 159 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (117.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
117.53 USD (9)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
68.75%
Maks. mevduat yükü:
32.08%
En son işlem:
14 dakika önce
Hafta başına işlemler:
74
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
0.54
Alış işlemleri:
38 (52.05%)
Satış işlemleri:
35 (47.95%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
0.57 USD
Ortalama kâr:
4.92 USD
Ortalama zarar:
-5.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-58.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-58.24 USD (4)
Algo alım-satım:
50%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
76.56 USD
Maksimum:
77.29 USD (25.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.74% (77.29 USD)
Varlığa göre:
15.38% (41.29 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 41
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 792
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.27 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +117.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -58.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
9.00 × 63
Exness-MT5Real5
10.00 × 1
Exness-MT5Real22
24.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.18 00:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.17 17:19
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.17 17:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 17:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Trading Salvaje Exness
Ayda 99 USD
14%
0
0
USD
341
USD
1
50%
73
57%
69%
1.25
0.57
USD
26%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.