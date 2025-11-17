SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Admin Dewi Fx
Admin Dewi Fx

0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 3%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
8.82 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
8.82 USD (882 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1 (8.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.82 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
2.51%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
1 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
8.82 USD
Ortalama kâr:
8.82 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.13% (0.41 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD. 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD. 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD. 882
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.82 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +8.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Ijut jangan takut , takut jangan ikut !!!
İnceleme yok
2025.11.17 18:19
Share of trading days is too low
2025.11.17 18:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.17 17:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 17:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 17:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.17 17:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 17:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
