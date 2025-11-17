SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Private signals
Alissa Nikolayevna Rogozhina

Private signals

Alissa Nikolayevna Rogozhina
0 inceleme
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -35%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 709
Kârla kapanan işlemler:
2 291 (61.76%)
Zararla kapanan işlemler:
1 418 (38.23%)
En iyi işlem:
9.75 EUR
En kötü işlem:
-21.34 EUR
Brüt kâr:
1 279.48 EUR (1 749 980 pips)
Brüt zarar:
-1 728.51 EUR (2 563 457 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (13.77 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
17.55 EUR (8)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
4.08%
Maks. mevduat yükü:
2.49%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
149
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
-0.93
Alış işlemleri:
2 096 (56.51%)
Satış işlemleri:
1 613 (43.49%)
Kâr faktörü:
0.74
Beklenen getiri:
-0.12 EUR
Ortalama kâr:
0.56 EUR
Ortalama zarar:
-1.22 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-17.44 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-40.78 EUR (2)
Aylık büyüme:
-11.75%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
459.77 EUR
Maksimum:
480.37 EUR (48.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.81% (480.37 EUR)
Varlığa göre:
0.01% (0.15 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 696
JP225 645
DE40 374
HK50 367
USTEC 311
XAUUSD 169
IT40 167
US500 135
F40 120
UK100 118
US2000 103
CHINA50 97
ES35 96
AUS200 70
STOXX50 60
XAGUSD 45
XBRUSD 31
GBPJPY 24
USDJPY 17
EURUSD 14
NZDUSD 14
GBPUSD 14
AUDUSD 9
EURGBP 7
USDCAD 6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 -94
JP225 -9
DE40 -51
HK50 -36
USTEC 3
XAUUSD -36
IT40 -110
US500 1
F40 -10
UK100 -26
US2000 -19
CHINA50 -59
ES35 -84
AUS200 -12
STOXX50 -12
XAGUSD -16
XBRUSD 55
GBPJPY -3
USDJPY 2
EURUSD 10
NZDUSD 0
GBPUSD -3
AUDUSD 0
EURGBP -4
USDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 -97K
JP225 -127K
DE40 -44K
HK50 -253K
USTEC 3.3K
XAUUSD -3.7K
IT40 -96K
US500 -2.8K
F40 -9.1K
UK100 -19K
US2000 -1.9K
CHINA50 -60K
ES35 -73K
AUS200 -18K
STOXX50 -10K
XAGUSD -1.7K
XBRUSD 49
GBPJPY -446
USDJPY 274
EURUSD 235
NZDUSD -13
GBPUSD -283
AUDUSD 20
EURGBP -334
USDCAD 98
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.75 EUR
En kötü işlem: -21 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +13.77 EUR
Maksimum ardışık zarar: -17.44 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real7
0.25 × 4
PUPrime-Live
0.35 × 107
Exness-MT5Real3
0.40 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.84 × 187
RazeGlobalMarkets-Server
0.84 × 121
FusionMarkets-Live
1.03 × 86
TitanFX-MT5-01
1.11 × 94
Exness-MT5Real12
1.14 × 7
Bybit-Live
1.25 × 4
VantageInternational-Live 10
1.55 × 118
FPMarketsSC-Live
1.57 × 23
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.60 × 212
FxPro-MT5 Live02
1.61 × 149
Coinexx-Live
1.66 × 32
ICMarketsSC-MT5-2
1.85 × 1010
OneRoyal-Server
2.00 × 4
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live
2.02 × 336
RoboForex-ECN
2.03 × 2915
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
Darwinex-Live
2.57 × 146
Axiory-Live
2.57 × 61
DooTechnology-Live
2.85 × 68
79 daha fazla...
