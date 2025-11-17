- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 709
Kârla kapanan işlemler:
2 291 (61.76%)
Zararla kapanan işlemler:
1 418 (38.23%)
En iyi işlem:
9.75 EUR
En kötü işlem:
-21.34 EUR
Brüt kâr:
1 279.48 EUR (1 749 980 pips)
Brüt zarar:
-1 728.51 EUR (2 563 457 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (13.77 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
17.55 EUR (8)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
4.08%
Maks. mevduat yükü:
2.49%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
149
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
-0.93
Alış işlemleri:
2 096 (56.51%)
Satış işlemleri:
1 613 (43.49%)
Kâr faktörü:
0.74
Beklenen getiri:
-0.12 EUR
Ortalama kâr:
0.56 EUR
Ortalama zarar:
-1.22 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-17.44 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-40.78 EUR (2)
Aylık büyüme:
-11.75%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
459.77 EUR
Maksimum:
480.37 EUR (48.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.81% (480.37 EUR)
Varlığa göre:
0.01% (0.15 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30
|696
|JP225
|645
|DE40
|374
|HK50
|367
|USTEC
|311
|XAUUSD
|169
|IT40
|167
|US500
|135
|F40
|120
|UK100
|118
|US2000
|103
|CHINA50
|97
|ES35
|96
|AUS200
|70
|STOXX50
|60
|XAGUSD
|45
|XBRUSD
|31
|GBPJPY
|24
|USDJPY
|17
|EURUSD
|14
|NZDUSD
|14
|GBPUSD
|14
|AUDUSD
|9
|EURGBP
|7
|USDCAD
|6
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30
|-94
|JP225
|-9
|DE40
|-51
|HK50
|-36
|USTEC
|3
|XAUUSD
|-36
|IT40
|-110
|US500
|1
|F40
|-10
|UK100
|-26
|US2000
|-19
|CHINA50
|-59
|ES35
|-84
|AUS200
|-12
|STOXX50
|-12
|XAGUSD
|-16
|XBRUSD
|55
|GBPJPY
|-3
|USDJPY
|2
|EURUSD
|10
|NZDUSD
|0
|GBPUSD
|-3
|AUDUSD
|0
|EURGBP
|-4
|USDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30
|-97K
|JP225
|-127K
|DE40
|-44K
|HK50
|-253K
|USTEC
|3.3K
|XAUUSD
|-3.7K
|IT40
|-96K
|US500
|-2.8K
|F40
|-9.1K
|UK100
|-19K
|US2000
|-1.9K
|CHINA50
|-60K
|ES35
|-73K
|AUS200
|-18K
|STOXX50
|-10K
|XAGUSD
|-1.7K
|XBRUSD
|49
|GBPJPY
|-446
|USDJPY
|274
|EURUSD
|235
|NZDUSD
|-13
|GBPUSD
|-283
|AUDUSD
|20
|EURGBP
|-334
|USDCAD
|98
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.75 EUR
En kötü işlem: -21 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +13.77 EUR
Maksimum ardışık zarar: -17.44 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real7
|0.25 × 4
|
PUPrime-Live
|0.35 × 107
|
Exness-MT5Real3
|0.40 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.84 × 187
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.84 × 121
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 86
|
TitanFX-MT5-01
|1.11 × 94
|
Exness-MT5Real12
|1.14 × 7
|
Bybit-Live
|1.25 × 4
|
VantageInternational-Live 10
|1.55 × 118
|
FPMarketsSC-Live
|1.57 × 23
|
VantageInternational-Live 5
|1.60 × 15
|
BlueberryMarkets-Live
|1.60 × 212
|
FxPro-MT5 Live02
|1.61 × 149
|
Coinexx-Live
|1.66 × 32
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.85 × 1010
|
OneRoyal-Server
|2.00 × 4
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.02 × 336
|
RoboForex-ECN
|2.03 × 2915
|
FundingTradersGroup-Server
|2.12 × 66
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.52 × 29
|
Darwinex-Live
|2.57 × 146
|
Axiory-Live
|2.57 × 61
|
DooTechnology-Live
|2.85 × 68
Private signals my account
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 500 USD
-35%
0
0
USD
USD
1.5K
EUR
EUR
22
99%
3 709
61%
4%
0.74
-0.12
EUR
EUR
37%
1:30