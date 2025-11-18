SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Korea Forex Genius Ahn 005
Daegeun Ahn

Korea Forex Genius Ahn 005

Daegeun Ahn
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 30%
FusionMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
503
Kârla kapanan işlemler:
391 (77.73%)
Zararla kapanan işlemler:
112 (22.27%)
En iyi işlem:
21.09 USD
En kötü işlem:
-12.82 USD
Brüt kâr:
1 493.53 USD (3 386 743 pips)
Brüt zarar:
-271.73 USD (187 533 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
124 (1 009.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 009.73 USD (124)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
50.60%
Maks. mevduat yükü:
82.89%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
503
Ort. tutma süresi:
53 dakika
Düzelme faktörü:
8.91
Alış işlemleri:
236 (46.92%)
Satış işlemleri:
267 (53.08%)
Kâr faktörü:
5.50
Beklenen getiri:
2.43 USD
Ortalama kâr:
3.82 USD
Ortalama zarar:
-2.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-111.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-111.61 USD (16)
Algo alım-satım:
5%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
94.40 USD
Maksimum:
137.09 USD (3.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.79% (115.66 USD)
Varlığa göre:
4.86% (249.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 263
XAUUSD 93
USDJPY 81
GBPUSD 8
AUDJPY 6
NZDJPY 6
NZDUSD 6
CADJPY 6
GBPCAD 4
GBPAUD 4
EURJPY 4
CHFJPY 4
GBPJPY 4
EURAUD 2
GBPNZD 2
NZDCAD 2
EURCAD 2
USDCAD 2
EURGBP 2
USDCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 318
XAUUSD 119
USDJPY 856
GBPUSD 13
AUDJPY -41
NZDJPY -26
NZDUSD -16
CADJPY -19
GBPCAD 5
GBPAUD 12
EURJPY 5
CHFJPY 11
GBPJPY -22
EURAUD 2
GBPNZD 2
NZDCAD 3
EURCAD 1
USDCAD -4
EURGBP 5
USDCHF -3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 3.2M
XAUUSD 12K
USDJPY 7.2K
GBPUSD 362
AUDJPY -1.6K
NZDJPY -959
NZDUSD -364
CADJPY -703
GBPCAD 209
GBPAUD 504
EURJPY 205
CHFJPY 484
GBPJPY -874
EURAUD 99
GBPNZD 112
NZDCAD 102
EURCAD 57
USDCAD -124
EURGBP 103
USDCHF -50
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.09 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 124
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +1 009.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -111.61 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
1.00 × 6
Exness-MT5Real8
1.00 × 11
FPMarketsSC-Live
2.00 × 25
ICMarketsSC-MT5
2.87 × 119
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
GOMarketsMU-Live
3.13 × 8
FusionMarkets-Live
4.01 × 17166
RoboForex-ECN
4.37 × 1054
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.01 × 67
Darwinex-Live
5.02 × 699
ICMarketsSC-MT5-2
5.43 × 1525
ValutradesSeychelles-Live
5.63 × 8
XM.COM-MT5
5.66 × 445
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
TASS-Live
6.48 × 79
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
58 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.18 08:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 08:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 16:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.17 16:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 16:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Korea Forex Genius Ahn 005
Ayda 30 USD
30%
0
0
USD
5.3K
USD
1
5%
503
77%
51%
5.49
2.43
USD
5%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.