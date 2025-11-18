Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

JunoMarkets-Live 0.00 × 1 DerivSVG-Server 0.00 × 1 TDMarkets-Primary 0.00 × 1 FXNXGlobal-Trade 0.00 × 1 Bybit-Live 0.00 × 1 PUPrime-Live 1.00 × 6 Exness-MT5Real8 1.00 × 11 FPMarketsSC-Live 2.00 × 25 ICMarketsSC-MT5 2.87 × 119 FPMarketsLLC-Live 2.96 × 28 FPMarkets-Live 3.00 × 1 AUSCommercial-Live 3.00 × 7 GOMarketsMU-Live 3.13 × 8 FusionMarkets-Live 4.01 × 17166 RoboForex-ECN 4.37 × 1054 GFXSecurities-GFXSECURITIES 5.00 × 1 GOMarketsIntl-Live 5.01 × 67 Darwinex-Live 5.02 × 699 ICMarketsSC-MT5-2 5.43 × 1525 ValutradesSeychelles-Live 5.63 × 8 XM.COM-MT5 5.66 × 445 ForexTimeFXTM-Live01 6.26 × 167 TASS-Live 6.48 × 79 CapitalPointTrading-MT5-4 6.68 × 56 Exness-MT5Real26 6.94 × 143 58 daha fazla...