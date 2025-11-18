- Büyüme
İşlemler:
503
Kârla kapanan işlemler:
391 (77.73%)
Zararla kapanan işlemler:
112 (22.27%)
En iyi işlem:
21.09 USD
En kötü işlem:
-12.82 USD
Brüt kâr:
1 493.53 USD (3 386 743 pips)
Brüt zarar:
-271.73 USD (187 533 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
124 (1 009.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 009.73 USD (124)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
50.60%
Maks. mevduat yükü:
82.89%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
503
Ort. tutma süresi:
53 dakika
Düzelme faktörü:
8.91
Alış işlemleri:
236 (46.92%)
Satış işlemleri:
267 (53.08%)
Kâr faktörü:
5.50
Beklenen getiri:
2.43 USD
Ortalama kâr:
3.82 USD
Ortalama zarar:
-2.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-111.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-111.61 USD (16)
Algo alım-satım:
5%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
94.40 USD
Maksimum:
137.09 USD (3.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.79% (115.66 USD)
Varlığa göre:
4.86% (249.26 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|263
|XAUUSD
|93
|USDJPY
|81
|GBPUSD
|8
|AUDJPY
|6
|NZDJPY
|6
|NZDUSD
|6
|CADJPY
|6
|GBPCAD
|4
|GBPAUD
|4
|EURJPY
|4
|CHFJPY
|4
|GBPJPY
|4
|EURAUD
|2
|GBPNZD
|2
|NZDCAD
|2
|EURCAD
|2
|USDCAD
|2
|EURGBP
|2
|USDCHF
|2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|318
|XAUUSD
|119
|USDJPY
|856
|GBPUSD
|13
|AUDJPY
|-41
|NZDJPY
|-26
|NZDUSD
|-16
|CADJPY
|-19
|GBPCAD
|5
|GBPAUD
|12
|EURJPY
|5
|CHFJPY
|11
|GBPJPY
|-22
|EURAUD
|2
|GBPNZD
|2
|NZDCAD
|3
|EURCAD
|1
|USDCAD
|-4
|EURGBP
|5
|USDCHF
|-3
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|3.2M
|XAUUSD
|12K
|USDJPY
|7.2K
|GBPUSD
|362
|AUDJPY
|-1.6K
|NZDJPY
|-959
|NZDUSD
|-364
|CADJPY
|-703
|GBPCAD
|209
|GBPAUD
|504
|EURJPY
|205
|CHFJPY
|484
|GBPJPY
|-874
|EURAUD
|99
|GBPNZD
|112
|NZDCAD
|102
|EURCAD
|57
|USDCAD
|-124
|EURGBP
|103
|USDCHF
|-50
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +21.09 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 124
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +1 009.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -111.61 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
Bybit-Live
|0.00 × 1
PUPrime-Live
|1.00 × 6
Exness-MT5Real8
|1.00 × 11
FPMarketsSC-Live
|2.00 × 25
ICMarketsSC-MT5
|2.87 × 119
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
GOMarketsMU-Live
|3.13 × 8
FusionMarkets-Live
|4.01 × 17166
RoboForex-ECN
|4.37 × 1054
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
|5.01 × 67
Darwinex-Live
|5.02 × 699
ICMarketsSC-MT5-2
|5.43 × 1525
ValutradesSeychelles-Live
|5.63 × 8
XM.COM-MT5
|5.66 × 445
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
TASS-Live
|6.48 × 79
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
