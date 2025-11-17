SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Fibs Forex MVIP
Joseph Safali

Fibs Forex MVIP

Joseph Safali
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 600 USD karşılığında kopyalayın
0%
JustMarkets-Live
1:15
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
12 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.63 GBP
En kötü işlem:
0.00 GBP
Brüt kâr:
13.12 GBP (1 244 pips)
Brüt zarar:
-1.08 GBP
Maksimum ardışık kazanç:
12 (13.12 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
13.12 GBP (12)
Sharpe oranı:
1.95
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
16.52%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
11.15
Alış işlemleri:
8 (66.67%)
Satış işlemleri:
4 (33.33%)
Kâr faktörü:
12.15
Beklenen getiri:
1.09 GBP
Ortalama kâr:
1.09 GBP
Ortalama zarar:
0.00 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 GBP (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.08 GBP
Maksimum:
1.08 GBP (0.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
0.15% (4.85 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD.ecn 8
EURAUD.ecn 4
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD.ecn 11
EURAUD.ecn 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD.ecn 830
EURAUD.ecn 414
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.63 GBP
En kötü işlem: -0 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +13.12 GBP
Maksimum ardışık zarar: -0.00 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "JustMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Recommended Leverage is 500:1.

Leverage should not be altered in all situations. 

Losses are inevitable in trading. 

On a losing day, we have to accept the losses. 

Not every day is a trading day.

Note: subscribers are responsible for their capital. 

Email: safali293@gmail.com

WhatsApp: +256774237457 


İnceleme yok
2025.11.17 18:19
Share of trading days is too low
2025.11.17 18:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.17 18:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 16:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 16:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 16:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.17 16:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 16:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
