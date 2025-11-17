- Büyüme
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
12 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.63 GBP
En kötü işlem:
0.00 GBP
Brüt kâr:
13.12 GBP (1 244 pips)
Brüt zarar:
-1.08 GBP
Maksimum ardışık kazanç:
12 (13.12 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
13.12 GBP (12)
Sharpe oranı:
1.95
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
16.52%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
11.15
Alış işlemleri:
8 (66.67%)
Satış işlemleri:
4 (33.33%)
Kâr faktörü:
12.15
Beklenen getiri:
1.09 GBP
Ortalama kâr:
1.09 GBP
Ortalama zarar:
0.00 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 GBP (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.08 GBP
Maksimum:
1.08 GBP (0.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
0.15% (4.85 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD.ecn
|8
|EURAUD.ecn
|4
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD.ecn
|11
|EURAUD.ecn
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD.ecn
|830
|EURAUD.ecn
|414
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.63 GBP
En kötü işlem: -0 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +13.12 GBP
Maksimum ardışık zarar: -0.00 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "JustMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Recommended Leverage is 500:1.
Leverage should not be altered in all situations.
Losses are inevitable in trading.
On a losing day, we have to accept the losses.
Not every day is a trading day.
Note: subscribers are responsible for their capital.
Email: safali293@gmail.com
WhatsApp: +256774237457
