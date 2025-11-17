- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
14 (73.68%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (26.32%)
En iyi işlem:
59.37 USD
En kötü işlem:
-32.68 USD
Brüt kâr:
180.19 USD (36 970 pips)
Brüt zarar:
-99.84 USD (32 787 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (52.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
80.12 USD (4)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
1.55
Alış işlemleri:
16 (84.21%)
Satış işlemleri:
3 (15.79%)
Kâr faktörü:
1.80
Beklenen getiri:
4.23 USD
Ortalama kâr:
12.87 USD
Ortalama zarar:
-19.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-49.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-49.64 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.90 USD
Maksimum:
51.88 USD (21.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.30% (50.48 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|80
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.2K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +59.37 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +52.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -49.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Just for fun
İnceleme yok