SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Stay Disciplined
Van Truong Nguyen

Stay Disciplined

Van Truong Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 16%
Exness-MT5Real31
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
79
Kârla kapanan işlemler:
74 (93.67%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (6.33%)
En iyi işlem:
41.49 USD
En kötü işlem:
-21.25 USD
Brüt kâr:
686.14 USD (655 467 pips)
Brüt zarar:
-48.66 USD (44 645 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (87.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
547.83 USD (25)
Sharpe oranı:
0.55
Alım-satım etkinliği:
28.29%
Maks. mevduat yükü:
4.83%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
18.84
Alış işlemleri:
47 (59.49%)
Satış işlemleri:
32 (40.51%)
Kâr faktörü:
14.10
Beklenen getiri:
8.07 USD
Ortalama kâr:
9.27 USD
Ortalama zarar:
-9.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-33.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.84 USD (2)
Aylık büyüme:
21.48%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
33.84 USD (4.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.49% (33.84 USD)
Varlığa göre:
0.04% (0.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 637
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 611K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +41.49 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +87.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Discipline is the holy grail.
İnceleme yok
2025.11.17 16:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 16:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Stay Disciplined
Ayda 30 USD
16%
0
0
USD
844
USD
7
0%
79
93%
28%
14.10
8.07
USD
4%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.