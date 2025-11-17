- Büyüme
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
13 (81.25%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (18.75%)
En iyi işlem:
3.60 USD
En kötü işlem:
-0.73 USD
Brüt kâr:
13.59 USD (772 pips)
Brüt zarar:
-1.19 USD (149 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (8.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.25 USD (8)
Sharpe oranı:
0.70
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.95%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
56 dakika
Düzelme faktörü:
10.51
Alış işlemleri:
6 (37.50%)
Satış işlemleri:
10 (62.50%)
Kâr faktörü:
11.42
Beklenen getiri:
0.78 USD
Ortalama kâr:
1.05 USD
Ortalama zarar:
-0.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.18 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.18 USD (0.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.12% (1.18 USD)
Varlığa göre:
0.93% (9.31 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|3
|AUDUSD
|2
|USDCHF
|2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|5
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|104
|GBPUSD
|136
|EURUSD
|189
|AUDUSD
|100
|USDCHF
|94
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.60 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +8.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
+ Find a chance to get profit in short time.
+ Trade gold and major forex pair USD.
+ No trade crypto currency.
+ Manual trade. (no use EA)
+ Open a small lot as 0.01-0.05. (or more if have chance to get profit in short time)
+ Some position take more than a days.
+ Stop lost is not our nature.
+ Strategy swing trade / trend line.
+ No trade everyday.
+ Recommend start invest at $100.
+ Money management.
