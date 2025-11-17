SinyallerBölümler
He Yu Ji

GTPT0001

He Yu Ji
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 15%
PowerTrading-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
26 275
Kârla kapanan işlemler:
18 172 (69.16%)
Zararla kapanan işlemler:
8 103 (30.84%)
En iyi işlem:
3 944.00 USD
En kötü işlem:
-1 821.73 USD
Brüt kâr:
220 745.90 USD (4 806 505 pips)
Brüt zarar:
-167 805.08 USD (3 973 972 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (7 301.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 301.24 USD (25)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
89.47%
Maks. mevduat yükü:
0.70%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1786
Ort. tutma süresi:
42 dakika
Düzelme faktörü:
5.59
Alış işlemleri:
13 983 (53.22%)
Satış işlemleri:
12 292 (46.78%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
2.01 USD
Ortalama kâr:
12.15 USD
Ortalama zarar:
-20.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-4 890.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 653.60 USD (14)
Aylık büyüme:
101.54%
Yıllık tahmin:
1 232.03%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
9 463.59 USD (13.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.89% (4 611.30 USD)
Varlığa göre:
0.55% (190.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 26275
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 53K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 833K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 944.00 USD
En kötü işlem: -1 822 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +7 301.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 890.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PowerTrading-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
FXCM-USDReal07
0.50 × 6
GMI-Live04
3.69 × 16
ECMarkets-Live03
3.86 × 7
ICMarketsSC-Live08
5.00 × 6
EBCFinancialGroupKY-Live
7.75 × 4
FOREX.comGlobalCN-Live 118
9.71 × 7
İnceleme yok
2025.11.17 15:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 15:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
