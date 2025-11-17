- Büyüme
İşlemler:
111
Kârla kapanan işlemler:
54 (48.64%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (51.35%)
En iyi işlem:
49.76 USD
En kötü işlem:
-33.48 USD
Brüt kâr:
611.49 USD (30 944 pips)
Brüt zarar:
-525.27 USD (30 019 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (82.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
130.40 USD (6)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
111
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
0.54
Alış işlemleri:
100 (90.09%)
Satış işlemleri:
11 (9.91%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
0.78 USD
Ortalama kâr:
11.32 USD
Ortalama zarar:
-9.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-91.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-92.74 USD (6)
Aylık büyüme:
28.87%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
93.14 USD
Maksimum:
159.70 USD (43.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|111
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|86
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|925
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +49.76 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +82.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -91.93 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinexBisnisSolusi-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
