SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / HFT3
William Tanujaya

HFT3

William Tanujaya
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
111
Kârla kapanan işlemler:
54 (48.64%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (51.35%)
En iyi işlem:
49.76 USD
En kötü işlem:
-33.48 USD
Brüt kâr:
611.49 USD (30 944 pips)
Brüt zarar:
-525.27 USD (30 019 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (82.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
130.40 USD (6)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
111
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
0.54
Alış işlemleri:
100 (90.09%)
Satış işlemleri:
11 (9.91%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
0.78 USD
Ortalama kâr:
11.32 USD
Ortalama zarar:
-9.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-91.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-92.74 USD (6)
Aylık büyüme:
28.87%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
93.14 USD
Maksimum:
159.70 USD (43.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 111
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 86
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 925
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +49.76 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +82.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -91.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinexBisnisSolusi-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.17 14:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 14:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol