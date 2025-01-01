Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı
İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.Yeni bir sinyal seç
Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:
- Büyüme
- 510%
- Aboneler
- 13
- Haftalar
- 82
- İşlemler
- 587
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 2.29
- Maks. düşüş
- 34%
- Büyüme
- 215%
- Aboneler
- 12
- Haftalar
- 70
- İşlemler
- 429
- Kazanç
- 48%
- Kâr faktörü
- 1.29
- Maks. düşüş
- 17%
- Büyüme
- 129%
- Aboneler
- 13
- Haftalar
- 56
- İşlemler
- 186
- Kazanç
- 83%
- Kâr faktörü
- 1.35
- Maks. düşüş
- 22%
- Büyüme
- 5 161%
- Aboneler
- 4
- Haftalar
- 236
- İşlemler
- 1444
- Kazanç
- 74%
- Kâr faktörü
- 1.86
- Maks. düşüş
- 26%
- Büyüme
- 501%
- Aboneler
- 19
- Haftalar
- 126
- İşlemler
- 1196
- Kazanç
- 78%
- Kâr faktörü
- 1.60
- Maks. düşüş
- 26%
- Büyüme
- 573%
- Aboneler
- 16
- Haftalar
- 43
- İşlemler
- 136
- Kazanç
- 95%
- Kâr faktörü
- 2.10
- Maks. düşüş
- 34%
- Büyüme
- 1 518%
- Aboneler
- 113
- Haftalar
- 49
- İşlemler
- 1569
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 5.81
- Maks. düşüş
- 33%
- Büyüme
- 1 610%
- Aboneler
- 73
- Haftalar
- 211
- İşlemler
- 5511
- Kazanç
- 63%
- Kâr faktörü
- 1.68
- Maks. düşüş
- 21%
- Büyüme
- 121%
- Aboneler
- 12
- Haftalar
- 55
- İşlemler
- 534
- Kazanç
- 71%
- Kâr faktörü
- 2.12
- Maks. düşüş
- 17%
- Büyüme
- 1 852%
- Aboneler
- 41
- Haftalar
- 155
- İşlemler
- 597
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 4.47
- Maks. düşüş
- 27%
Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.