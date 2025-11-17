- Büyüme
İşlemler:
2 387
Kârla kapanan işlemler:
1 316 (55.13%)
Zararla kapanan işlemler:
1 071 (44.87%)
En iyi işlem:
360.00 USD
En kötü işlem:
-261.10 USD
Brüt kâr:
37 839.57 USD (371 218 pips)
Brüt zarar:
-28 959.92 USD (261 286 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (69.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
629.80 USD (7)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
33 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
8.96
Alış işlemleri:
1 030 (43.15%)
Satış işlemleri:
1 357 (56.85%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
3.72 USD
Ortalama kâr:
28.75 USD
Ortalama zarar:
-27.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-297.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-342.50 USD (6)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.00 USD
Maksimum:
990.60 USD (10.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.06% (989.60 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.rr
|1885
|XAUUSD.db
|498
|USDJPY.db
|2
|EURUSD.db
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.rr
|7K
|XAUUSD.db
|1.9K
|USDJPY.db
|-20
|EURUSD.db
|-10
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.rr
|86K
|XAUUSD.db
|24K
|USDJPY.db
|-265
|EURUSD.db
|-80
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
En iyi işlem: +360.00 USD
En kötü işlem: -261 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +69.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -297.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RRFX-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
