William Tanujaya

HFT2

William Tanujaya
0 inceleme
21 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 176%
RRFX-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 387
Kârla kapanan işlemler:
1 316 (55.13%)
Zararla kapanan işlemler:
1 071 (44.87%)
En iyi işlem:
360.00 USD
En kötü işlem:
-261.10 USD
Brüt kâr:
37 839.57 USD (371 218 pips)
Brüt zarar:
-28 959.92 USD (261 286 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (69.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
629.80 USD (7)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
33 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
8.96
Alış işlemleri:
1 030 (43.15%)
Satış işlemleri:
1 357 (56.85%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
3.72 USD
Ortalama kâr:
28.75 USD
Ortalama zarar:
-27.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-297.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-342.50 USD (6)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.00 USD
Maksimum:
990.60 USD (10.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.06% (989.60 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.rr 1885
XAUUSD.db 498
USDJPY.db 2
EURUSD.db 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.rr 7K
XAUUSD.db 1.9K
USDJPY.db -20
EURUSD.db -10
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.rr 86K
XAUUSD.db 24K
USDJPY.db -265
EURUSD.db -80
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +360.00 USD
En kötü işlem: -261 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +69.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -297.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RRFX-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.11.17 14:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 33 days
2025.11.17 14:09
A large drawdown may occur on the account again
