SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / HFT1
William Tanujaya

HFT1

William Tanujaya
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 17%
HandalSemesta-Server
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 125
Kârla kapanan işlemler:
1 133 (53.31%)
Zararla kapanan işlemler:
992 (46.68%)
En iyi işlem:
115.20 USD
En kötü işlem:
-155.24 USD
Brüt kâr:
11 882.74 USD (422 394 pips)
Brüt zarar:
-8 906.48 USD (308 850 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (46.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
183.59 USD (6)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
115
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
9.63
Alış işlemleri:
1 025 (48.24%)
Satış işlemleri:
1 100 (51.76%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
1.40 USD
Ortalama kâr:
10.49 USD
Ortalama zarar:
-8.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-149.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-167.35 USD (4)
Aylık büyüme:
744.34%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
157.23 USD
Maksimum:
309.19 USD (50.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.41% (227.45 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.MVIP 2125
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.MVIP 3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.MVIP 114K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +115.20 USD
En kötü işlem: -155 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +46.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -149.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HandalSemesta-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.17 14:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 14:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 14:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 14:09
A large drawdown may occur on the account again
