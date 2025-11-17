- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 125
Kârla kapanan işlemler:
1 133 (53.31%)
Zararla kapanan işlemler:
992 (46.68%)
En iyi işlem:
115.20 USD
En kötü işlem:
-155.24 USD
Brüt kâr:
11 882.74 USD (422 394 pips)
Brüt zarar:
-8 906.48 USD (308 850 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (46.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
183.59 USD (6)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
115
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
9.63
Alış işlemleri:
1 025 (48.24%)
Satış işlemleri:
1 100 (51.76%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
1.40 USD
Ortalama kâr:
10.49 USD
Ortalama zarar:
-8.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-149.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-167.35 USD (4)
Aylık büyüme:
744.34%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
157.23 USD
Maksimum:
309.19 USD (50.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.41% (227.45 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.MVIP
|2125
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.MVIP
|3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.MVIP
|114K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +115.20 USD
En kötü işlem: -155 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +46.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -149.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HandalSemesta-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok