İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
44 (78.57%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (21.43%)
En iyi işlem:
4.51 USD
En kötü işlem:
-3.20 USD
Brüt kâr:
35.79 USD (2 918 pips)
Brüt zarar:
-14.52 USD (1 412 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (6.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.88 USD (4)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.98%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
60
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
4.34
Alış işlemleri:
16 (28.57%)
Satış işlemleri:
40 (71.43%)
Kâr faktörü:
2.46
Beklenen getiri:
0.38 USD
Ortalama kâr:
0.81 USD
Ortalama zarar:
-1.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-4.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.90 USD (2)
Aylık büyüme:
7.09%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.24 USD
Maksimum:
4.90 USD (1.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.11% (6.78 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|21
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.51 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +6.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 10
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.15 × 92
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
Tickmill-Live08
|0.53 × 36
|
Tickmill-Live04
|0.54 × 221
|
AMarkets-Real
|0.55 × 11
|
Alpari-Pro.ECN
|0.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live17
|1.00 × 1
|
Exness-Real28
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|1.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live7
|1.01 × 384
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 300
|
ICMarketsSC-Live25
|1.17 × 12
|
RoboForex-Prime
|1.19 × 1454
|
ICMarketsSC-Live09
|1.20 × 15
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.25 × 12
|
ICMarketsSC-Live03
|1.32 × 112
|
TitanFX-01
|1.42 × 19
|
AxiTrader-US07-Live
|1.64 × 112
|
Darwinex-Live
|1.73 × 138
|
OctaFX-Real9
|1.74 × 19
|
LiteFinance-Classic.com
|1.79 × 122
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
321
USD
USD
1
100%
56
78%
100%
2.46
0.38
USD
USD
2%
1:300