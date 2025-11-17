SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EA Quantum 2
Kittisak Chainakhen

EA Quantum 2

Kittisak Chainakhen
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
RoboForex-Prime
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
44 (78.57%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (21.43%)
En iyi işlem:
4.51 USD
En kötü işlem:
-3.20 USD
Brüt kâr:
35.79 USD (2 918 pips)
Brüt zarar:
-14.52 USD (1 412 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (6.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.88 USD (4)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.98%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
60
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
4.34
Alış işlemleri:
16 (28.57%)
Satış işlemleri:
40 (71.43%)
Kâr faktörü:
2.46
Beklenen getiri:
0.38 USD
Ortalama kâr:
0.81 USD
Ortalama zarar:
-1.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-4.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.90 USD (2)
Aylık büyüme:
7.09%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.24 USD
Maksimum:
4.90 USD (1.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.11% (6.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 21
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 1.5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.51 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +6.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboMarketsLLC-ECN-2
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 10
Exness-Real17
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.15 × 92
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
Tickmill-Live08
0.53 × 36
Tickmill-Live04
0.54 × 221
AMarkets-Real
0.55 × 11
Alpari-Pro.ECN
0.80 × 10
ICMarketsSC-Live17
1.00 × 1
Exness-Real28
1.00 × 13
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarkets-Live04
1.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live7
1.01 × 384
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 300
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 12
RoboForex-Prime
1.19 × 1454
ICMarketsSC-Live09
1.20 × 15
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.25 × 12
ICMarketsSC-Live03
1.32 × 112
TitanFX-01
1.42 × 19
AxiTrader-US07-Live
1.64 × 112
Darwinex-Live
1.73 × 138
OctaFX-Real9
1.74 × 19
LiteFinance-Classic.com
1.79 × 122
25 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.17 13:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

