SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Lx9
Cence Jk Oizeijoozzisa

Lx9

Cence Jk Oizeijoozzisa
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 150 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 41%
VTMarkets-Live 9
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
30 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (33.33%)
En iyi işlem:
92.95 USD
En kötü işlem:
-140.58 USD
Brüt kâr:
752.73 USD (7 006 pips)
Brüt zarar:
-342.65 USD (3 020 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (220.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
225.06 USD (5)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
2.96%
Maks. mevduat yükü:
7.52%
En son işlem:
54 dakika önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
2.38
Alış işlemleri:
25 (55.56%)
Satış işlemleri:
20 (44.44%)
Kâr faktörü:
2.20
Beklenen getiri:
9.11 USD
Ortalama kâr:
25.09 USD
Ortalama zarar:
-22.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-170.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-170.39 USD (3)
Aylık büyüme:
41.01%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
110.55 USD
Maksimum:
172.37 USD (16.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.23% (172.37 USD)
Varlığa göre:
5.20% (64.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-ECN 39
EURUSD-ECN 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-ECN 413
EURUSD-ECN -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-ECN 4K
EURUSD-ECN 9
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +92.95 USD
En kötü işlem: -141 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +220.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -170.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.17 23:39
Share of trading days is too low
2025.11.17 23:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.17 13:09
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 3.57% of days out of the 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 13:09
80% of trades performed within 1 days. This comprises 3.57% of days out of the 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 13:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
