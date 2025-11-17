- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
66
Kârla kapanan işlemler:
43 (65.15%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (34.85%)
En iyi işlem:
30.77 EUR
En kötü işlem:
-9.72 EUR
Brüt kâr:
92.52 EUR (10 793 pips)
Brüt zarar:
-57.24 EUR (15 725 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (20.73 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
59.11 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
3.66%
Maks. mevduat yükü:
0.40%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
1.09
Alış işlemleri:
16 (24.24%)
Satış işlemleri:
50 (75.76%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
0.53 EUR
Ortalama kâr:
2.15 EUR
Ortalama zarar:
-2.49 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-30.99 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-30.99 EUR (12)
Aylık büyüme:
1.94%
Algo alım-satım:
74%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
32.38 EUR (3.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.57% (32.38 EUR)
Varlığa göre:
0.32% (6.56 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|21
|EURAUD
|15
|AUDUSD
|11
|GBPUSD
|7
|USDCAD
|7
|XAUUSD
|4
|DJ30.r
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-25
|EURAUD
|6
|AUDUSD
|7
|GBPUSD
|5
|USDCAD
|4
|XAUUSD
|52
|DJ30.r
|-9
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-2.6K
|EURAUD
|966
|AUDUSD
|368
|GBPUSD
|248
|USDCAD
|393
|XAUUSD
|5.3K
|DJ30.r
|-9.6K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +30.77 EUR
En kötü işlem: -10 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +20.73 EUR
Maksimum ardışık zarar: -30.99 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Trading Forex, indices and gold at a manageable risk level
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
2K
EUR
EUR
4
74%
66
65%
4%
1.61
0.53
EUR
EUR
2%
1:500