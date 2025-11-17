SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Rheinland Trader
Mike Bischoff

Rheinland Trader

Mike Bischoff
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
66
Kârla kapanan işlemler:
43 (65.15%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (34.85%)
En iyi işlem:
30.77 EUR
En kötü işlem:
-9.72 EUR
Brüt kâr:
92.52 EUR (10 793 pips)
Brüt zarar:
-57.24 EUR (15 725 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (20.73 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
59.11 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
3.66%
Maks. mevduat yükü:
0.40%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
1.09
Alış işlemleri:
16 (24.24%)
Satış işlemleri:
50 (75.76%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
0.53 EUR
Ortalama kâr:
2.15 EUR
Ortalama zarar:
-2.49 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-30.99 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-30.99 EUR (12)
Aylık büyüme:
1.94%
Algo alım-satım:
74%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
32.38 EUR (3.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.57% (32.38 EUR)
Varlığa göre:
0.32% (6.56 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 21
EURAUD 15
AUDUSD 11
GBPUSD 7
USDCAD 7
XAUUSD 4
DJ30.r 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -25
EURAUD 6
AUDUSD 7
GBPUSD 5
USDCAD 4
XAUUSD 52
DJ30.r -9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -2.6K
EURAUD 966
AUDUSD 368
GBPUSD 248
USDCAD 393
XAUUSD 5.3K
DJ30.r -9.6K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.77 EUR
En kötü işlem: -10 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +20.73 EUR
Maksimum ardışık zarar: -30.99 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real9
12.63 × 8
Trading Forex, indices and gold at a manageable risk level


İnceleme yok
2025.11.17 13:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
