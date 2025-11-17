- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
171
Kârla kapanan işlemler:
171 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
42.34 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
588.18 USD (54 494 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
171 (588.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
588.18 USD (171)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
15.20%
Maks. mevduat yükü:
6.16%
En son işlem:
19 dakika önce
Hafta başına işlemler:
172
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
156 (91.23%)
Satış işlemleri:
15 (8.77%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
3.44 USD
Ortalama kâr:
3.44 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.59% (3.92 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|74
|GBPUSD
|49
|EURUSD
|48
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|562
|GBPUSD
|15
|EURUSD
|12
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|52K
|GBPUSD
|1.4K
|EURUSD
|1.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +42.34 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 171
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +588.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-Live05
|0.00 × 7
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 42
|
WSXLLC-Live
|0.00 × 13
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 19
|
LQD1-Live01
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 17
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 17
|
Swissquote-Live1
|0.00 × 14
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
RoyalPlatforms-Real
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 38
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
|
TitanFX-01
|0.00 × 15
|
TitanFX-02
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 41
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 51
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
Trading is based on chart, fundamental, and wave analysis.
I set a stop-loss.
