SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Winner 777
Aleksandr Kolesnichenko

Winner 777

Aleksandr Kolesnichenko
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 180 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 513%
RoboForex-Pro-2
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
171
Kârla kapanan işlemler:
171 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
42.34 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
588.18 USD (54 494 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
171 (588.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
588.18 USD (171)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
15.20%
Maks. mevduat yükü:
6.16%
En son işlem:
19 dakika önce
Hafta başına işlemler:
172
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
156 (91.23%)
Satış işlemleri:
15 (8.77%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
3.44 USD
Ortalama kâr:
3.44 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.59% (3.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 74
GBPUSD 49
EURUSD 48
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 562
GBPUSD 15
EURUSD 12
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 52K
GBPUSD 1.4K
EURUSD 1.1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +42.34 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 171
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +588.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 1
InfinoxCapital-Live05
0.00 × 7
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 42
WSXLLC-Live
0.00 × 13
Tickmill-Live09
0.00 × 19
LQD1-Live01
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 17
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 17
Swissquote-Live1
0.00 × 14
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
RoyalPlatforms-Real
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 38
GoMarkets-Real 1
0.00 × 10
Tickmill-Live10
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 2
TitanFX-01
0.00 × 15
TitanFX-02
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 41
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 51
ICMarkets-Live24
0.00 × 6
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
79 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Trading is based on chart, fundamental, and wave analysis.

I set a stop-loss.

İnceleme yok
2025.11.17 13:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.17 13:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 13:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Winner 777
Ayda 180 USD
513%
0
0
USD
668
USD
1
0%
171
100%
15%
n/a
3.44
USD
1%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.