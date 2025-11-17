- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
39
Kârla kapanan işlemler:
24 (61.53%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (38.46%)
En iyi işlem:
12.52 USD
En kötü işlem:
-14.06 USD
Brüt kâr:
52.78 USD (5 652 pips)
Brüt zarar:
-38.57 USD (3 669 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (9.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.89 USD (3)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
61.59%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
0.97
Alış işlemleri:
35 (89.74%)
Satış işlemleri:
4 (10.26%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
0.36 USD
Ortalama kâr:
2.20 USD
Ortalama zarar:
-2.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-5.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.43 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.60 USD
Maksimum:
14.60 USD (24.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.83% (14.60 USD)
Varlığa göre:
29.46% (19.69 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|14
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.52 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +9.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
