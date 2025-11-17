- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
181
Kârla kapanan işlemler:
124 (68.50%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (31.49%)
En iyi işlem:
28.29 USD
En kötü işlem:
-22.80 USD
Brüt kâr:
458.08 USD (34 438 pips)
Brüt zarar:
-349.12 USD (27 308 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (70.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
70.33 USD (13)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.77%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
181
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
0.95
Alış işlemleri:
80 (44.20%)
Satış işlemleri:
101 (55.80%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.60 USD
Ortalama kâr:
3.69 USD
Ortalama zarar:
-6.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-96.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-96.63 USD (8)
Aylık büyüme:
81.54%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
46.50 USD
Maksimum:
114.24 USD (148.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.16% (114.24 USD)
Varlığa göre:
3.46% (11.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|181
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.s
|109
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.s
|7.1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +28.29 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +70.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -96.63 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
IF YOU ARE LOOKING FOR STRESS FREE SIGNAL THEN THIS IS THE RIGHT CHOICE.
- The signal applies a multi-strategy approach: mainly trading XAUUSD (Gold) combined with a few slower pairs for diversification. The core philosophy is risk management and discipline, not short-term profit maximization
- Suitable for investors who prefer low-risk, steady growth.
Only trade XAU/USD pair.
Stop Loss: 10%
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
82%
0
0
USD
USD
333
USD
USD
1
0%
181
68%
100%
1.31
0.60
USD
USD
39%
1:500