Sahil Mukhtar

All my EAs on 1 real signal

Sahil Mukhtar
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
10 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (16.67%)
En iyi işlem:
1 142.74 USD
En kötü işlem:
-1 023.70 USD
Brüt kâr:
2 174.12 USD (19 938 pips)
Brüt zarar:
-1 551.76 USD (6 774 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (670.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 197.23 USD (3)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.10%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
0.60
Alış işlemleri:
8 (66.67%)
Satış işlemleri:
4 (33.33%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
51.86 USD
Ortalama kâr:
217.41 USD
Ortalama zarar:
-775.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1 023.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 023.70 USD (1)
Aylık büyüme:
0.63%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
569.72 USD
Maksimum:
1 028.89 USD (1.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.02% (1 026.56 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 9
EURNZD 1
EURAUD 1
EURGBP 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 570
EURNZD 4
EURAUD 27
EURGBP 27
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 12K
EURNZD 401
EURAUD 478
EURGBP 201
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 142.74 USD
En kötü işlem: -1 024 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +670.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 023.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.54 × 1090
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
4.40 × 5
XMGlobal-MT5 4
4.44 × 245
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
4.57 × 23
AdmiralMarkets-Live
5.33 × 43
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
6.00 × 1
FPMarkets-Live
6.54 × 37
3 daha fazla...
Dear Traders;


This live signal is now available with all my EAs running on it.


All my EAs are compatible being run on the same account with separate Magic Numbers. If you need more help do not hesitate to contact me.


Best regards  


SAHIL


İnceleme yok
2025.11.17 08:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 08:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
All my EAs on 1 real signal
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
101K
USD
2
100%
12
83%
100%
1.40
51.86
USD
1%
1:200
