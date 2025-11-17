SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Jumpman
Thomas Lwandile Hayes

Jumpman

Thomas Lwandile Hayes
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -100%
Exness-MT5Real33
1:2000
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
665
Kârla kapanan işlemler:
493 (74.13%)
Zararla kapanan işlemler:
172 (25.86%)
En iyi işlem:
705.63 USD
En kötü işlem:
-839.50 USD
Brüt kâr:
4 586.34 USD (178 422 938 pips)
Brüt zarar:
-8 623.25 USD (797 759 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
52 (167.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
787.51 USD (11)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
90.72%
Maks. mevduat yükü:
122.85%
En son işlem:
17 dakika önce
Hafta başına işlemler:
579
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
-0.76
Alış işlemleri:
476 (71.58%)
Satış işlemleri:
189 (28.42%)
Kâr faktörü:
0.53
Beklenen getiri:
-6.07 USD
Ortalama kâr:
9.30 USD
Ortalama zarar:
-50.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-253.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 260.60 USD (14)
Aylık büyüme:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 076.45 USD
Maksimum:
5 281.54 USD (230.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (2 297.67 USD)
Varlığa göre:
90.02% (5 230.41 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 579
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 1.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 264K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +705.63 USD
En kötü işlem: -840 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +167.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -253.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok


Broker : Exness 

Use link to get free account. 

https://one.exnessonelink.com/a/7yywzhztnn

İnceleme yok
2025.11.17 08:49
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:2000
2025.11.17 08:49
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.17 08:49
High current drawdown in 90% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 08:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 08:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 08:49
A large drawdown may occur on the account again
