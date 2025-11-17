- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
665
Kârla kapanan işlemler:
493 (74.13%)
Zararla kapanan işlemler:
172 (25.86%)
En iyi işlem:
705.63 USD
En kötü işlem:
-839.50 USD
Brüt kâr:
4 586.34 USD (178 422 938 pips)
Brüt zarar:
-8 623.25 USD (797 759 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
52 (167.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
787.51 USD (11)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
90.72%
Maks. mevduat yükü:
122.85%
En son işlem:
17 dakika önce
Hafta başına işlemler:
579
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
-0.76
Alış işlemleri:
476 (71.58%)
Satış işlemleri:
189 (28.42%)
Kâr faktörü:
0.53
Beklenen getiri:
-6.07 USD
Ortalama kâr:
9.30 USD
Ortalama zarar:
-50.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-253.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 260.60 USD (14)
Aylık büyüme:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 076.45 USD
Maksimum:
5 281.54 USD (230.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (2 297.67 USD)
Varlığa göre:
90.02% (5 230.41 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|579
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|1.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|264K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +705.63 USD
En kötü işlem: -840 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +167.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -253.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Broker : Exness
Use link to get free account.
İnceleme yok