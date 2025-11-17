SinyallerBölümler
Mark Anthony Jimenez

Glwydus

Mark Anthony Jimenez
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 35%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
95
Kârla kapanan işlemler:
50 (52.63%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (47.37%)
En iyi işlem:
58.40 USD
En kötü işlem:
-170.90 USD
Brüt kâr:
1 144.35 USD (91 252 pips)
Brüt zarar:
-794.99 USD (53 940 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (294.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
294.01 USD (13)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
81.31%
Maks. mevduat yükü:
1.80%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
1.34
Alış işlemleri:
83 (87.37%)
Satış işlemleri:
12 (12.63%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
3.68 USD
Ortalama kâr:
22.89 USD
Ortalama zarar:
-17.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-172.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-172.50 USD (12)
Aylık büyüme:
34.96%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.70 USD
Maksimum:
260.18 USD (16.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.17% (260.14 USD)
Varlığa göre:
1.99% (27.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 80
GBPCAD 15
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 304
GBPCAD 45
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 37K
GBPCAD 500
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +58.40 USD
En kötü işlem: -171 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +294.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -172.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 2
EverestCM-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.09 × 11
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
PacificUnionLLC-Live
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 3443
ICMarketsEU-MT5-5
1.15 × 13
Exness-MT5Real8
1.26 × 458
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
itexsys-Platform
2.00 × 1
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 882
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
90 daha fazla...
TRADING IS OBJECTIVE, THEY ARE JUST NUMBERS, IT IS ONLY UP & DOWN, PROFIT & LOSSES.

It started from a dream, to ambition, and now a reality. Copy my trades and my success is your success. 

1. BE REALISTIC.

2. BE LOGICAL.

3. DON'T BE EMOTIONAL.

  • Trading has a risk, business has a risk, work has a risk, and the moment you were born is already a risk. 
  • This is not a guaranteed way to be rich, because nothing is guaranteed in life.
  • Your profits will also depend from your capital. I recommend at least USD$500 based on my actual usage of this strategy.
  • Trade only what you can afford to lose.

MAY THE POINTS BE IN OUR FAVOR!


    İnceleme yok
    2025.11.17 05:38
    This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
