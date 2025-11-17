SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GoldyScalp2
Vasile Ovidiu Soare

GoldyScalp2

Vasile Ovidiu Soare
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 5%
Weltrade-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
43 (82.69%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (17.31%)
En iyi işlem:
5.90 USD
En kötü işlem:
-4.96 USD
Brüt kâr:
70.64 USD (5 089 pips)
Brüt zarar:
-21.10 USD (1 209 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (15.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15.59 USD (9)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
52.92%
Maks. mevduat yükü:
2.36%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
9.99
Alış işlemleri:
30 (57.69%)
Satış işlemleri:
22 (42.31%)
Kâr faktörü:
3.35
Beklenen getiri:
0.95 USD
Ortalama kâr:
1.64 USD
Ortalama zarar:
-2.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-4.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.96 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.96 USD (0.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.49% (4.96 USD)
Varlığa göre:
5.91% (62.06 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
Gold 52
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
Gold 50
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
Gold 3.9K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.90 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +15.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.96 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.17 05:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.17 05:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GoldyScalp2
Ayda 40 USD
5%
0
0
USD
1K
USD
1
100%
52
82%
53%
3.34
0.95
USD
6%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.