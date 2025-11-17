Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live07 0.00 × 3 FXCM-GBPReal01 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live15 0.00 × 8 FXChoice-Pro Live 0.00 × 1 VantageFXInternational-Live 3 0.00 × 2 ICMarkets-Live23 0.00 × 4 KOT-Live2 0.00 × 1 GemTrade-Live 0.00 × 2 Darwinex-Live 0.00 × 1 FXCM-USDReal08 0.00 × 3 RoboForex-ProCent-5 0.00 × 9 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 2 VantageFXInternational-Live 6 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 1 TradersWay-Live 2 0.00 × 9 SembolFX-LIVE 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 1 Tickmill-Live04 0.00 × 1 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 3 VantageFX-Live 2 0.00 × 1 FxPro.com-Real02 0.00 × 54 IronFX-Real2 0.00 × 7 EGlobal-Cent4 0.00 × 36 ICMarkets-Live03 0.00 × 2 83 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya