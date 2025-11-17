- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
11 (68.75%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (31.25%)
En iyi işlem:
11.62 USD
En kötü işlem:
-6.19 USD
Brüt kâr:
50.39 USD (702 pips)
Brüt zarar:
-16.10 USD (133 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (35.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35.14 USD (6)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
19.64%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
2.31
Alış işlemleri:
1 (6.25%)
Satış işlemleri:
15 (93.75%)
Kâr faktörü:
3.13
Beklenen getiri:
2.14 USD
Ortalama kâr:
4.58 USD
Ortalama zarar:
-3.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-14.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.82 USD (4)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.28 USD
Maksimum:
14.82 USD (1.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.40% (14.82 USD)
Varlığa göre:
5.32% (57.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCAD
|9
|USDCAD
|4
|EURGBP
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCAD
|38
|USDCAD
|11
|EURGBP
|-14
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCAD
|526
|USDCAD
|147
|EURGBP
|-104
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.62 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +35.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 8
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 4
|
KOT-Live2
|0.00 × 1
|
GemTrade-Live
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 9
|
SembolFX-LIVE
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
VantageFX-Live 2
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real02
|0.00 × 54
|
IronFX-Real2
|0.00 × 7
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 36
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
3%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
0%
16
68%
100%
3.12
2.14
USD
USD
5%
1:500