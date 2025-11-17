SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / NeuroQuantFX Grid
Allan Kiprotich

NeuroQuantFX Grid

Allan Kiprotich
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
AronMarkets-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
13 (92.85%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (7.14%)
En iyi işlem:
335.00 USN
En kötü işlem:
-0.19 USN
Brüt kâr:
3 326.94 USN (332 549 pips)
Brüt zarar:
-0.19 USN (188 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (3 326.94 USN)
Maksimum ardışık kâr:
3 326.94 USN (13)
Sharpe oranı:
1.57
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
599 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
17509.21
Alış işlemleri:
14 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
17510.21
Beklenen getiri:
237.63 USN
Ortalama kâr:
255.92 USN
Ortalama zarar:
-0.19 USN
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.19 USN)
Maksimum ardışık zarar:
-0.19 USN (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.19 USN
Maksimum:
0.19 USN (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USN)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USN)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
DJIUSD.n 10
NDXUSD.n 4
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
DJIUSD.n 3.3K
NDXUSD.n 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
DJIUSD.n 332K
NDXUSD.n 124
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +335.00 USN
En kötü işlem: -0 USN
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +3 326.94 USN
Maksimum ardışık zarar: -0.19 USN

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AronMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Signal based on NeuroQuantFX Grid System EA
İnceleme yok
2025.11.17 04:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.17 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 599 days
