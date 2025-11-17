- Büyüme
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
13 (92.85%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (7.14%)
En iyi işlem:
335.00 USN
En kötü işlem:
-0.19 USN
Brüt kâr:
3 326.94 USN (332 549 pips)
Brüt zarar:
-0.19 USN (188 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (3 326.94 USN)
Maksimum ardışık kâr:
3 326.94 USN (13)
Sharpe oranı:
1.57
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
599 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
17509.21
Alış işlemleri:
14 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
17510.21
Beklenen getiri:
237.63 USN
Ortalama kâr:
255.92 USN
Ortalama zarar:
-0.19 USN
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.19 USN)
Maksimum ardışık zarar:
-0.19 USN (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.19 USN
Maksimum:
0.19 USN (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USN)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USN)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|DJIUSD.n
|10
|NDXUSD.n
|4
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|DJIUSD.n
|3.3K
|NDXUSD.n
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|DJIUSD.n
|332K
|NDXUSD.n
|124
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +335.00 USN
En kötü işlem: -0 USN
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +3 326.94 USN
Maksimum ardışık zarar: -0.19 USN
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AronMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Signal based on NeuroQuantFX Grid System EA
İnceleme yok