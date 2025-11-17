- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
14 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (22.22%)
En iyi işlem:
27.83 USD
En kötü işlem:
-48.72 USD
Brüt kâr:
131.20 USD (76 805 pips)
Brüt zarar:
-60.53 USD (14 026 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (69.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
69.04 USD (8)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
34.78%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
44 dakika
Düzelme faktörü:
1.45
Alış işlemleri:
14 (77.78%)
Satış işlemleri:
4 (22.22%)
Kâr faktörü:
2.17
Beklenen getiri:
3.93 USD
Ortalama kâr:
9.37 USD
Ortalama zarar:
-15.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-11.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.72 USD (1)
Aylık büyüme:
88.57%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
48.72 USD (18.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.67% (48.72 USD)
Varlığa göre:
0.09% (0.16 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|71
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|63K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
