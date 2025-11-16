- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
13 (59.09%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (40.91%)
En iyi işlem:
49.96 USD
En kötü işlem:
-39.78 USD
Brüt kâr:
104.26 USD (6 665 pips)
Brüt zarar:
-135.41 USD (5 180 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (18.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
80.54 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
46.55%
Maks. mevduat yükü:
91.95%
En son işlem:
58 dakika önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
39 dakika
Düzelme faktörü:
-0.28
Alış işlemleri:
7 (31.82%)
Satış işlemleri:
15 (68.18%)
Kâr faktörü:
0.77
Beklenen getiri:
-1.42 USD
Ortalama kâr:
8.02 USD
Ortalama zarar:
-15.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-48.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.88 USD (3)
Aylık büyüme:
-31.15%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.15 USD
Maksimum:
111.69 USD (61.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.86% (111.69 USD)
Varlığa göre:
27.40% (20.89 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-31
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +49.96 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +18.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -48.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarketsMU-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Signal Accuracy PRO is a signal service focused on fast, high-precision operations on the M5 and M15 timeframes.
Our goal is to deliver clear and objective entries with controlled risk, allowing both beginner and experienced traders to operate with safety and consistency.
We work with advanced technical analysis, market flow reading, and specific triggers designed for scalping and day trading.
İnceleme yok