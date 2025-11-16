SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Signal Accuracy PRO
Francis Paul Da Rocha

Signal Accuracy PRO

Francis Paul Da Rocha
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -31%
HantecMarketsMU-MT5
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
13 (59.09%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (40.91%)
En iyi işlem:
49.96 USD
En kötü işlem:
-39.78 USD
Brüt kâr:
104.26 USD (6 665 pips)
Brüt zarar:
-135.41 USD (5 180 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (18.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
80.54 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
46.55%
Maks. mevduat yükü:
91.95%
En son işlem:
58 dakika önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
39 dakika
Düzelme faktörü:
-0.28
Alış işlemleri:
7 (31.82%)
Satış işlemleri:
15 (68.18%)
Kâr faktörü:
0.77
Beklenen getiri:
-1.42 USD
Ortalama kâr:
8.02 USD
Ortalama zarar:
-15.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-48.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.88 USD (3)
Aylık büyüme:
-31.15%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.15 USD
Maksimum:
111.69 USD (61.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.86% (111.69 USD)
Varlığa göre:
27.40% (20.89 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -31
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +49.96 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +18.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -48.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarketsMU-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Signal Accuracy PRO is a signal service focused on fast, high-precision operations on the M5 and M15 timeframes.
Our goal is to deliver clear and objective entries with controlled risk, allowing both beginner and experienced traders to operate with safety and consistency.
We work with advanced technical analysis, market flow reading, and specific triggers designed for scalping and day trading.


İnceleme yok
2025.11.18 01:49
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.17 23:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.17 23:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 21:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.17 21:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 19:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 15:09
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.17 15:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 06:49
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.17 06:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 00:28
Share of trading days is too low
2025.11.17 00:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.16 23:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.16 23:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.16 23:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.16 23:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 23:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol