- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
9 (45.00%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (55.00%)
En iyi işlem:
64.13 USD
En kötü işlem:
-47.94 USD
Brüt kâr:
215.79 USD (209 834 pips)
Brüt zarar:
-143.08 USD (273 713 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (33.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
64.13 USD (1)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
0.80
Alış işlemleri:
13 (65.00%)
Satış işlemleri:
7 (35.00%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
3.64 USD
Ortalama kâr:
23.98 USD
Ortalama zarar:
-13.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-90.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-90.52 USD (5)
Aylık büyüme:
3.64%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.02 USD
Maksimum:
90.52 USD (4.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|73
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-64K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +64.13 USD
En kötü işlem: -48 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +33.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -90.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real28" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
一单一结
İnceleme yok