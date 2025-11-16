SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Invokeluck
hao hu

Invokeluck

hao hu
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 69 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
11 (91.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (8.33%)
En iyi işlem:
1.01 USD
En kötü işlem:
-0.03 USD
Brüt kâr:
4.74 USD (47 122 pips)
Brüt zarar:
-0.03 USD (252 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (3.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.14 USD (8)
Sharpe oranı:
1.37
Alım-satım etkinliği:
6.28%
Maks. mevduat yükü:
1.90%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
157.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
12 (100.00%)
Kâr faktörü:
158.00
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
0.43 USD
Ortalama zarar:
-0.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.03 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.03 USD (0.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.05% (0.06 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSDm 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSDm 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSDm 47K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.01 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +3.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Stable, reliable, and high-quality automated trading strategy. No hype, no exaggeration, no flashy words—let the results speak for themselves.
İnceleme yok
2025.11.16 18:07
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.16 18:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 18:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
