- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
9 (81.81%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (18.18%)
En iyi işlem:
98.40 USD
En kötü işlem:
-55.26 USD
Brüt kâr:
170.40 USD (4 830 pips)
Brüt zarar:
-86.46 USD (3 542 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (36.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
98.40 USD (1)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
19.11%
Maks. mevduat yükü:
1.15%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
43 dakika
Düzelme faktörü:
1.52
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
11 (100.00%)
Kâr faktörü:
1.97
Beklenen getiri:
7.63 USD
Ortalama kâr:
18.93 USD
Ortalama zarar:
-43.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-55.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-55.26 USD (1)
Aylık büyüme:
0.84%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
55.26 USD (0.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.55% (55.26 USD)
Varlığa göre:
1.61% (161.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|84
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +98.40 USD
En kötü işlem: -55 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +36.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -55.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.34 × 405
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
ICMarketsSC-Live26
|12.91 × 43
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Harimau Sumatra
- Full Running by EA;
- XAUUSD pair only;
- Scalping strategy based on Momentum and Trend Following;
- Safety Martingale scalping strategy with expected return >5% / month.
I don't sell my EA in any platform, be aware of scammers.
If you are interesting with this system, just follow this signal with $10.000 minimum capital.
Always make diversification on your money, because forex is highrisk market.
:)
