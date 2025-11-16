SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / I_1ndexa2 Holding CopyExness
Angel Torres

I_1ndexa2 Holding CopyExness

Angel Torres
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -2%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
11 (84.61%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (15.38%)
En iyi işlem:
2.68 USD
En kötü işlem:
-10.10 USD
Brüt kâr:
14.63 USD (146 329 pips)
Brüt zarar:
-19.11 USD (191 050 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (5.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.44 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
36.46%
Maks. mevduat yükü:
1.21%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
-0.35
Alış işlemleri:
10 (76.92%)
Satış işlemleri:
3 (23.08%)
Kâr faktörü:
0.77
Beklenen getiri:
-0.34 USD
Ortalama kâr:
1.33 USD
Ortalama zarar:
-9.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-10.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.10 USD (1)
Aylık büyüme:
-2.24%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.95 USD
Maksimum:
12.67 USD (6.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.16% (12.67 USD)
Varlığa göre:
3.88% (7.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -45K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.68 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +5.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
11.00 × 2
İnceleme yok
2025.11.16 18:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.16 16:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.16 16:57
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.16 13:47
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.16 13:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 13:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
