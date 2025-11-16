SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / C2KLM Agressivo 1k
Luis Fernando Campos Machado

C2KLM Agressivo 1k

Luis Fernando Campos Machado
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 149%
Bybit-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
359
Kârla kapanan işlemler:
224 (62.39%)
Zararla kapanan işlemler:
135 (37.60%)
En iyi işlem:
48.90 UST
En kötü işlem:
-32.73 UST
Brüt kâr:
4 797.22 UST (161 379 pips)
Brüt zarar:
-2 971.80 UST (96 867 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (309.27 UST)
Maksimum ardışık kâr:
309.27 UST (15)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
359
Ort. tutma süresi:
39 dakika
Düzelme faktörü:
2.96
Alış işlemleri:
359 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
5.08 UST
Ortalama kâr:
21.42 UST
Ortalama zarar:
-22.01 UST
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-315.21 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-315.21 UST (13)
Aylık büyüme:
149.29%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.24 UST
Maksimum:
617.53 UST (16.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.11% (504.60 UST)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 359
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 1.8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 65K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +48.90 UST
En kötü işlem: -33 UST
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +309.27 UST
Maksimum ardışık zarar: -315.21 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.11.16 14:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.16 14:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 11:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 11:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
