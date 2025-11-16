- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
359
Kârla kapanan işlemler:
224 (62.39%)
Zararla kapanan işlemler:
135 (37.60%)
En iyi işlem:
48.90 UST
En kötü işlem:
-32.73 UST
Brüt kâr:
4 797.22 UST (161 379 pips)
Brüt zarar:
-2 971.80 UST (96 867 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (309.27 UST)
Maksimum ardışık kâr:
309.27 UST (15)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
359
Ort. tutma süresi:
39 dakika
Düzelme faktörü:
2.96
Alış işlemleri:
359 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
5.08 UST
Ortalama kâr:
21.42 UST
Ortalama zarar:
-22.01 UST
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-315.21 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-315.21 UST (13)
Aylık büyüme:
149.29%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.24 UST
Maksimum:
617.53 UST (16.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.11% (504.60 UST)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 UST)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|359
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|1.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|65K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +48.90 UST
En kötü işlem: -33 UST
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +309.27 UST
Maksimum ardışık zarar: -315.21 UST
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok