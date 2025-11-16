SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / C3TB Agressivo 1k
Luis Fernando Campos Machado

C3TB Agressivo 1k

Luis Fernando Campos Machado
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 62%
Bybit-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
668
Kârla kapanan işlemler:
397 (59.43%)
Zararla kapanan işlemler:
271 (40.57%)
En iyi işlem:
37.16 UST
En kötü işlem:
-19.72 UST
Brüt kâr:
2 667.40 UST (262 463 pips)
Brüt zarar:
-1 983.14 UST (185 168 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (123.36 UST)
Maksimum ardışık kâr:
133.70 UST (18)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
647
Ort. tutma süresi:
34 dakika
Düzelme faktörü:
2.01
Alış işlemleri:
661 (98.95%)
Satış işlemleri:
7 (1.05%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
1.02 UST
Ortalama kâr:
6.72 UST
Ortalama zarar:
-7.32 UST
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-161.88 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-161.88 UST (20)
Aylık büyüme:
61.84%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
121.22 UST
Maksimum:
340.25 UST (16.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.99% (221.69 UST)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 668
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 684
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 77K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +37.16 UST
En kötü işlem: -20 UST
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +123.36 UST
Maksimum ardışık zarar: -161.88 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.16 11:47
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.16 11:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 11:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 11:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol