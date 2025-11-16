- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
668
Kârla kapanan işlemler:
397 (59.43%)
Zararla kapanan işlemler:
271 (40.57%)
En iyi işlem:
37.16 UST
En kötü işlem:
-19.72 UST
Brüt kâr:
2 667.40 UST (262 463 pips)
Brüt zarar:
-1 983.14 UST (185 168 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (123.36 UST)
Maksimum ardışık kâr:
133.70 UST (18)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
647
Ort. tutma süresi:
34 dakika
Düzelme faktörü:
2.01
Alış işlemleri:
661 (98.95%)
Satış işlemleri:
7 (1.05%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
1.02 UST
Ortalama kâr:
6.72 UST
Ortalama zarar:
-7.32 UST
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-161.88 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-161.88 UST (20)
Aylık büyüme:
61.84%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
121.22 UST
Maksimum:
340.25 UST (16.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.99% (221.69 UST)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 UST)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|668
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|684
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|77K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +37.16 UST
En kötü işlem: -20 UST
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +123.36 UST
Maksimum ardışık zarar: -161.88 UST
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok