İşlemler:
298
Kârla kapanan işlemler:
185 (62.08%)
Zararla kapanan işlemler:
113 (37.92%)
En iyi işlem:
110.96 UST
En kötü işlem:
-41.40 UST
Brüt kâr:
1 242.49 UST (113 068 pips)
Brüt zarar:
-953.77 UST (72 697 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (130.85 UST)
Maksimum ardışık kâr:
130.85 UST (21)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
227
Ort. tutma süresi:
34 dakika
Düzelme faktörü:
1.16
Alış işlemleri:
291 (97.65%)
Satış işlemleri:
7 (2.35%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
0.97 UST
Ortalama kâr:
6.72 UST
Ortalama zarar:
-8.44 UST
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-57.20 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-247.44 UST (8)
Aylık büyüme:
17.94%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
123.74 UST
Maksimum:
249.42 UST (6.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 UST)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 UST)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
XAUUSD+
298
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
XAUUSD+
289
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
XAUUSD+
40K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +110.96 UST
En kötü işlem: -41 UST
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +130.85 UST
Maksimum ardışık zarar: -57.20 UST
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
