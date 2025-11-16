SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / C2TB Conservador 4k
Luis Fernando Campos Machado

C2TB Conservador 4k

Luis Fernando Campos Machado
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
0%
Bybit-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
298
Kârla kapanan işlemler:
185 (62.08%)
Zararla kapanan işlemler:
113 (37.92%)
En iyi işlem:
110.96 UST
En kötü işlem:
-41.40 UST
Brüt kâr:
1 242.49 UST (113 068 pips)
Brüt zarar:
-953.77 UST (72 697 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (130.85 UST)
Maksimum ardışık kâr:
130.85 UST (21)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
227
Ort. tutma süresi:
34 dakika
Düzelme faktörü:
1.16
Alış işlemleri:
291 (97.65%)
Satış işlemleri:
7 (2.35%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
0.97 UST
Ortalama kâr:
6.72 UST
Ortalama zarar:
-8.44 UST
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-57.20 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-247.44 UST (8)
Aylık büyüme:
17.94%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
123.74 UST
Maksimum:
249.42 UST (6.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 UST)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 298
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 289
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 40K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +110.96 UST
En kötü işlem: -41 UST
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +130.85 UST
Maksimum ardışık zarar: -57.20 UST

İnceleme yok
2025.11.16 10:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 10:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
