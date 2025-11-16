- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
249
Kârla kapanan işlemler:
145 (58.23%)
Zararla kapanan işlemler:
104 (41.77%)
En iyi işlem:
176.52 USD
En kötü işlem:
-561.94 USD
Brüt kâr:
2 194.58 USD (474 273 pips)
Brüt zarar:
-5 355.17 USD (626 304 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (112.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
311.52 USD (2)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
165 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.99
Alış işlemleri:
124 (49.80%)
Satış işlemleri:
125 (50.20%)
Kâr faktörü:
0.41
Beklenen getiri:
-12.69 USD
Ortalama kâr:
15.14 USD
Ortalama zarar:
-51.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-2 015.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 015.58 USD (11)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
36%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 160.59 USD
Maksimum:
3 197.27 USD (341.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|51
|XAUUSD.pro
|46
|NAS100.fs
|32
|USDJPY.pro
|32
|EURUSD.pro
|28
|USDCHF.pro
|21
|GBPUSD.pro
|15
|EURAUD.pro
|13
|GBPJPY.pro
|7
|EURGBP.pro
|2
|DAX40.fs
|1
|NZDUSD.pro
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-908
|XAUUSD.pro
|-1.5K
|NAS100.fs
|-1K
|USDJPY.pro
|-1
|EURUSD.pro
|236
|USDCHF.pro
|26
|GBPUSD.pro
|14
|EURAUD.pro
|3
|GBPJPY.pro
|-1
|EURGBP.pro
|1
|DAX40.fs
|4
|NZDUSD.pro
|17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-107K
|XAUUSD.pro
|-6.7K
|NAS100.fs
|-40K
|USDJPY.pro
|-601
|EURUSD.pro
|674
|USDCHF.pro
|980
|GBPUSD.pro
|-264
|EURAUD.pro
|641
|GBPJPY.pro
|-56
|EURGBP.pro
|66
|DAX40.fs
|150
|NZDUSD.pro
|92
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +176.52 USD
En kötü işlem: -562 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +112.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 015.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US18-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Mein zweites Privates
İnceleme yok