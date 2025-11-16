SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Mein Privates 2
Marcel Johann Huy

Mein Privates 2

Marcel Johann Huy
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
Axi-US18-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
249
Kârla kapanan işlemler:
145 (58.23%)
Zararla kapanan işlemler:
104 (41.77%)
En iyi işlem:
176.52 USD
En kötü işlem:
-561.94 USD
Brüt kâr:
2 194.58 USD (474 273 pips)
Brüt zarar:
-5 355.17 USD (626 304 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (112.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
311.52 USD (2)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
165 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.99
Alış işlemleri:
124 (49.80%)
Satış işlemleri:
125 (50.20%)
Kâr faktörü:
0.41
Beklenen getiri:
-12.69 USD
Ortalama kâr:
15.14 USD
Ortalama zarar:
-51.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-2 015.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 015.58 USD (11)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
36%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 160.59 USD
Maksimum:
3 197.27 USD (341.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 51
XAUUSD.pro 46
NAS100.fs 32
USDJPY.pro 32
EURUSD.pro 28
USDCHF.pro 21
GBPUSD.pro 15
EURAUD.pro 13
GBPJPY.pro 7
EURGBP.pro 2
DAX40.fs 1
NZDUSD.pro 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -908
XAUUSD.pro -1.5K
NAS100.fs -1K
USDJPY.pro -1
EURUSD.pro 236
USDCHF.pro 26
GBPUSD.pro 14
EURAUD.pro 3
GBPJPY.pro -1
EURGBP.pro 1
DAX40.fs 4
NZDUSD.pro 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -107K
XAUUSD.pro -6.7K
NAS100.fs -40K
USDJPY.pro -601
EURUSD.pro 674
USDCHF.pro 980
GBPUSD.pro -264
EURAUD.pro 641
GBPJPY.pro -56
EURGBP.pro 66
DAX40.fs 150
NZDUSD.pro 92
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +176.52 USD
En kötü işlem: -562 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +112.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 015.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US18-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Mein zweites Privates
İnceleme yok
