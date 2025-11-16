SinyallerBölümler
Mhd Noureddin Neda Al Ghafeer

AI flashe trading

Mhd Noureddin Neda Al Ghafeer
0 inceleme
25 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
92
Kârla kapanan işlemler:
49 (53.26%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (46.74%)
En iyi işlem:
69.45 USD
En kötü işlem:
-42.44 USD
Brüt kâr:
823.25 USD (557 643 pips)
Brüt zarar:
-397.96 USD (306 572 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (98.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
204.24 USD (4)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
4.22%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
79
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.81
Alış işlemleri:
61 (66.30%)
Satış işlemleri:
31 (33.70%)
Kâr faktörü:
2.07
Beklenen getiri:
4.62 USD
Ortalama kâr:
16.80 USD
Ortalama zarar:
-9.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-99.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-99.33 USD (8)
Aylık büyüme:
36.38%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
61%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
42.56 USD
Maksimum:
111.48 USD (28.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 92
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 425
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 251K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +69.45 USD
En kötü işlem: -42 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +98.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -99.33 USD

🔥 FLASH AI Scalper – High-Precision Trading for Gold & Crypto 🔥

Welcome to FLASH AI Scalper, a smart, data-driven trading system built for traders who want consistency, discipline, and real results.
This signal uses advanced AI-assisted logic, price-action confirmation, and strict risk-management rules to target high-probability setups with minimal drawdown.


✅ Strategy Overview
Multi-confirmation system:
Market Structure (CHoCH/BoS) + OrderBlocks + Volume Manipulation + EMA Trend Filters
Works only during high-liquidity sessions for maximum accuracy
No martingale, no grid, no random entries
Clean, mechanical, and repeatable logic
Trades mainly XAUUSD and BTCUSD for maximum volatility efficiency


📊 Risk & Management
Fixed Stop-Loss & Take-Profit
Break-Even & protection logic after 60% target
Maximum 3–6 trades per day (quality over quantity)
Drawdown kept minimal with strict filters (ATR, volatility, spread control)


🚀 Why Follow This Signal?
Consistent & disciplined execution
Advanced SMC + ICT confluence
Designed for small and large accounts
Perfect for investors looking for steady scaling, not gambling
100% transparent and monitored through MQL4


İnceleme yok
2025.11.16 09:37
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 4.07% of days out of the 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.16 09:37
80% of trades performed within 4 days. This comprises 2.33% of days out of the 172 days of the signal's entire lifetime.
