İşlemler:
92
Kârla kapanan işlemler:
49 (53.26%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (46.74%)
En iyi işlem:
69.45 USD
En kötü işlem:
-42.44 USD
Brüt kâr:
823.25 USD (557 643 pips)
Brüt zarar:
-397.96 USD (306 572 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (98.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
204.24 USD (4)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
4.22%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
79
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.81
Alış işlemleri:
61 (66.30%)
Satış işlemleri:
31 (33.70%)
Kâr faktörü:
2.07
Beklenen getiri:
4.62 USD
Ortalama kâr:
16.80 USD
Ortalama zarar:
-9.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-99.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-99.33 USD (8)
Aylık büyüme:
36.38%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
61%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
42.56 USD
Maksimum:
111.48 USD (28.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|425
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|251K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +69.45 USD
En kötü işlem: -42 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +98.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -99.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
🔥 FLASH AI Scalper – High-Precision Trading for Gold & Crypto 🔥
Welcome to FLASH AI Scalper, a smart, data-driven trading system built for traders who want consistency, discipline, and real results.
This signal uses advanced AI-assisted logic, price-action confirmation, and strict risk-management rules to target high-probability setups with minimal drawdown.
⸻
✅ Strategy Overview
• Multi-confirmation system:
Market Structure (CHoCH/BoS) + OrderBlocks + Volume Manipulation + EMA Trend Filters
• Works only during high-liquidity sessions for maximum accuracy
• No martingale, no grid, no random entries
• Clean, mechanical, and repeatable logic
• Trades mainly XAUUSD and BTCUSD for maximum volatility efficiency
⸻
📊 Risk & Management
• Fixed Stop-Loss & Take-Profit
• Break-Even & protection logic after 60% target
• Maximum 3–6 trades per day (quality over quantity)
• Drawdown kept minimal with strict filters (ATR, volatility, spread control)
⸻
🚀 Why Follow This Signal?
• Consistent & disciplined execution
• Advanced SMC + ICT confluence
• Designed for small and large accounts
• Perfect for investors looking for steady scaling, not gambling
• 100% transparent and monitored through MQL4
İnceleme yok