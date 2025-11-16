SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EA BTC Master
Mr Pinyo Lhowmongkolchai

EA BTC Master

Mr Pinyo Lhowmongkolchai
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 42%
XMGlobal-MT5 14
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
326
Kârla kapanan işlemler:
258 (79.14%)
Zararla kapanan işlemler:
68 (20.86%)
En iyi işlem:
156.90 USD
En kötü işlem:
-45.98 USD
Brüt kâr:
1 023.11 USD (4 802 576 pips)
Brüt zarar:
-626.96 USD (4 066 053 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (43.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
203.34 USD (2)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.54%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
221
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.99
Alış işlemleri:
173 (53.07%)
Satış işlemleri:
153 (46.93%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
1.22 USD
Ortalama kâr:
3.97 USD
Ortalama zarar:
-9.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-198.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-198.77 USD (6)
Aylık büyüme:
42.39%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.25 USD
Maksimum:
198.77 USD (15.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.49% (198.77 USD)
Varlığa göre:
0.73% (7.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD# 326
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD# 396
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD# 737K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +156.90 USD
En kötü işlem: -46 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +43.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -198.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 14" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Trial version.
Contact seller before copying.
İnceleme yok
2025.11.16 05:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 05:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EA BTC Master
Ayda 1500 USD
42%
0
0
USD
1.1K
USD
2
100%
326
79%
100%
1.63
1.22
USD
15%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.