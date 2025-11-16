- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
9 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.32 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
13.80 USD (138 010 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
9 (13.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.80 USD (9)
Sharpe oranı:
2.20
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
46.57%
En son işlem:
48 dakika önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
9 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.53 USD
Ortalama kâr:
1.53 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
25.96% (12.98 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|138K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.32 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +13.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Here’s a short English version you can use to explain:
Trading BTC and Gold on MT5 with $50 Start
Starting with only $50 on the MT5 platform, you can trade both Bitcoin (BTCUSD) and Gold (XAUUSD). These two assets are popular because:
- BTCUSD → High volatility, good for short-term trades.
- XAUUSD → Safe-haven asset, often moves opposite to USD strength.
Main Tools Used in MT5:
- Chart Analysis (Candlestick, Trendlines, Support/Resistance) – to identify price direction.
- Indicators:
- RSI (Relative Strength Index) → checks overbought/oversold levels.
- MACD (Moving Average Convergence Divergence) → trend and momentum signals.
- MA (Moving Averages) → confirm long-term vs short-term trend.
- Risk Control:
- Use micro lots (0.01) to protect small capital.
- Apply Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) automatically.
- Target 1–3% daily growth instead of over-risking.
İnceleme yok
