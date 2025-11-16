SinyallerBölümler
Manoon Chorbtham

MTT TRADER MT5 XM

0 inceleme
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 28%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
9 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.32 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
13.80 USD (138 010 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
9 (13.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.80 USD (9)
Sharpe oranı:
2.20
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
46.57%
En son işlem:
48 dakika önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
9 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.53 USD
Ortalama kâr:
1.53 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
25.96% (12.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 138K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.32 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +13.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-MT5 2
0.00 × 2
XMGlobal-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
Here’s a short English version you can use to explain:




Trading BTC and Gold on MT5 with $50 Start


Starting with only $50 on the MT5 platform, you can trade both Bitcoin (BTCUSD) and Gold (XAUUSD). These two assets are popular because:


  • BTCUSD → High volatility, good for short-term trades.
  • XAUUSD → Safe-haven asset, often moves opposite to USD strength.



Main Tools Used in MT5:


  1. Chart Analysis (Candlestick, Trendlines, Support/Resistance) – to identify price direction.
  2. Indicators:
    • RSI (Relative Strength Index) → checks overbought/oversold levels.
    • MACD (Moving Average Convergence Divergence) → trend and momentum signals.
    • MA (Moving Averages) → confirm long-term vs short-term trend.

  4. Risk Control:
    • Use micro lots (0.01) to protect small capital.
    • Apply Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) automatically.
    • Target 1–3% daily growth instead of over-risking.


İnceleme yok
2025.11.16 05:27
Share of trading days is too low
2025.11.16 05:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.16 05:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.16 04:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.16 04:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.16 04:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.16 04:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 04:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
