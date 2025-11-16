SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / HEDGE SCALPER
Christian Talar

HEDGE SCALPER

Christian Talar
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 38 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 257%
Exness-Real29
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 327
Kârla kapanan işlemler:
1 160 (87.41%)
Zararla kapanan işlemler:
167 (12.58%)
En iyi işlem:
12.36 USD
En kötü işlem:
-22.47 USD
Brüt kâr:
2 305.90 USD (237 381 pips)
Brüt zarar:
-1 215.35 USD (137 453 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (120.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
120.37 USD (38)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.08%
En son işlem:
32 dakika önce
Hafta başına işlemler:
342
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
25.10
Alış işlemleri:
771 (58.10%)
Satış işlemleri:
556 (41.90%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
0.82 USD
Ortalama kâr:
1.99 USD
Ortalama zarar:
-7.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-37.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.74 USD (4)
Aylık büyüme:
83.73%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
43.44 USD (4.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.16% (34.14 USD)
Varlığa göre:
16.89% (293.42 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 289
EURAUD 251
GBPCAD 163
GBPUSD 131
EURCAD 81
GBPCHF 63
EURUSD 62
USDCAD 56
AUDCHF 48
AUDCAD 47
USDCHF 45
AUDUSD 41
EURGBP 27
EURCHF 23
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 143
EURAUD 289
GBPCAD 87
GBPUSD 144
EURCAD 103
GBPCHF -44
EURUSD 104
USDCAD 47
AUDCHF 73
AUDCAD 61
USDCHF 4
AUDUSD 67
EURGBP -4
EURCHF 17
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD 9.6K
EURAUD 31K
GBPCAD 2.6K
GBPUSD 9.3K
EURCAD 13K
GBPCHF -3.5K
EURUSD 9K
USDCAD 6.5K
AUDCHF 5.9K
AUDCAD 8.6K
USDCHF 317
AUDUSD 6.7K
EURGBP -354
EURCHF 1.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.36 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +120.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real29
0.42 × 12
Exness-Real16
0.72 × 18
Exness-Real4
0.99 × 136
FBS-Real-13
6.26 × 1171
İnceleme yok
2025.11.26 19:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 19:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 19:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.26 05:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 05:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.16 02:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 02:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
