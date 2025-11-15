- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
12 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
53.12 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
196.01 USD (17 042 pips)
Brüt zarar:
-14.07 USD
Maksimum ardışık kazanç:
12 (196.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
196.01 USD (12)
Sharpe oranı:
1.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
43.77%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
39.13
Alış işlemleri:
7 (58.33%)
Satış işlemleri:
5 (41.67%)
Kâr faktörü:
13.93
Beklenen getiri:
16.33 USD
Ortalama kâr:
16.33 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.65 USD
Maksimum:
4.65 USD (0.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.95% (194.74 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ETHUSD
|184
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ETHUSD
|17K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +53.12 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +196.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
