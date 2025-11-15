SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Luzifer Strategy
Sercan Christopher Ludwig

Luzifer Strategy

Sercan Christopher Ludwig
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
3 (30.00%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (70.00%)
En iyi işlem:
24.00 EUR
En kötü işlem:
-16.25 EUR
Brüt kâr:
25.07 EUR (14 544 pips)
Brüt zarar:
-31.73 EUR (61 100 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (1.07 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
24.00 EUR (1)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
-0.24
Alış işlemleri:
4 (40.00%)
Satış işlemleri:
6 (60.00%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-0.67 EUR
Ortalama kâr:
8.36 EUR
Ortalama zarar:
-4.53 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-27.63 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-27.63 EUR (4)
Aylık büyüme:
-0.17%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
26.56 EUR
Maksimum:
27.63 EUR (0.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -8
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -47K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.00 EUR
En kötü işlem: -16 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1.07 EUR
Maksimum ardışık zarar: -27.63 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
