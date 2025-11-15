- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
3 (30.00%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (70.00%)
En iyi işlem:
24.00 EUR
En kötü işlem:
-16.25 EUR
Brüt kâr:
25.07 EUR (14 544 pips)
Brüt zarar:
-31.73 EUR (61 100 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (1.07 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
24.00 EUR (1)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
-0.24
Alış işlemleri:
4 (40.00%)
Satış işlemleri:
6 (60.00%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-0.67 EUR
Ortalama kâr:
8.36 EUR
Ortalama zarar:
-4.53 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-27.63 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-27.63 EUR (4)
Aylık büyüme:
-0.17%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
26.56 EUR
Maksimum:
27.63 EUR (0.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|10
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-8
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-47K
|
|
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +24.00 EUR
En kötü işlem: -16 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1.07 EUR
Maksimum ardışık zarar: -27.63 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
