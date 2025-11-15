- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
15 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (28.57%)
En iyi işlem:
12.35 USD
En kötü işlem:
-8.08 USD
Brüt kâr:
65.40 USD (296 955 pips)
Brüt zarar:
-27.14 USD (219 365 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (8.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.23 USD (3)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.28%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
3.68
Alış işlemleri:
10 (47.62%)
Satış işlemleri:
11 (52.38%)
Kâr faktörü:
2.41
Beklenen getiri:
1.82 USD
Ortalama kâr:
4.36 USD
Ortalama zarar:
-4.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-8.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.08 USD (1)
Aylık büyüme:
3.83%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
10.40 USD (1.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.02% (10.40 USD)
Varlığa göre:
0.58% (5.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|14
|ETHUSD
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|25
|ETHUSD
|13
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|70K
|ETHUSD
|7.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.35 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +8.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Semoga bisa WD konsisten
İnceleme yok