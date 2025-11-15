SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / WD Terus
Padiyono

WD Terus

Padiyono
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 4%
OctaFX-Real3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
15 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (28.57%)
En iyi işlem:
12.35 USD
En kötü işlem:
-8.08 USD
Brüt kâr:
65.40 USD (296 955 pips)
Brüt zarar:
-27.14 USD (219 365 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (8.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.23 USD (3)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.28%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
3.68
Alış işlemleri:
10 (47.62%)
Satış işlemleri:
11 (52.38%)
Kâr faktörü:
2.41
Beklenen getiri:
1.82 USD
Ortalama kâr:
4.36 USD
Ortalama zarar:
-4.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-8.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.08 USD (1)
Aylık büyüme:
3.83%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
10.40 USD (1.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.02% (10.40 USD)
Varlığa göre:
0.58% (5.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 14
ETHUSD 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 25
ETHUSD 13
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 70K
ETHUSD 7.3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.35 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +8.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
1.00 × 124
Semoga bisa WD konsisten
İnceleme yok
2025.11.15 14:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.15 13:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.15 13:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 13:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
