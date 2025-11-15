SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Strong go live
Guosheng Chen

Strong go live

Guosheng Chen
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live09
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
309
Kârla kapanan işlemler:
139 (44.98%)
Zararla kapanan işlemler:
170 (55.02%)
En iyi işlem:
463.20 USD
En kötü işlem:
-134.70 USD
Brüt kâr:
5 259.30 USD (55 121 pips)
Brüt zarar:
-4 128.68 USD (51 278 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (42.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
666.60 USD (2)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.14%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
310
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.92
Alış işlemleri:
172 (55.66%)
Satış işlemleri:
137 (44.34%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
3.66 USD
Ortalama kâr:
37.84 USD
Ortalama zarar:
-24.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-95.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-336.00 USD (7)
Aylık büyüme:
144.77%
Algo alım-satım:
26%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
209.52 USD
Maksimum:
589.54 USD (50.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 287
EURUSD 9
AUDCAD 5
NZDCAD 4
USDCAD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.2K
EURUSD -5
AUDCAD 6
NZDCAD 3
USDCAD -82
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3.2K
EURUSD -410
AUDCAD 651
NZDCAD 477
USDCAD -78
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +463.20 USD
En kötü işlem: -135 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +42.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -95.99 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live11
0.00 × 1
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 5
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 4
GMI-Live07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live5
0.12 × 25
ICMarkets-Live22
0.28 × 103
ICMarketsSC-Live05
0.33 × 40
KeyToMarkets-Live
0.33 × 6
Tickmill-Live08
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live10
0.55 × 31
ICMarketsSC-Live32
0.67 × 21
ICMarketsSC-Live02
0.71 × 7
ICMarkets-Live12
0.74 × 163
72 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
从11月使用Golden Legend


İnceleme yok
2025.11.15 13:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol