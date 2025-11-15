Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live11 0.00 × 1 EquitiSecurities-Live 3 0.00 × 1 FusionMarkets-Demo 0.00 × 5 Tickmill-Live10 0.00 × 1 ICMarketsEU-Live17 0.00 × 2 FPMarkets-Live 0.00 × 1 LQD1-Live01 0.00 × 3 TickmillUK-Live03 0.00 × 1 TeleTrade-NoDealingDesk 0.00 × 1 FXChoice-Pro Live 0.00 × 2 Exness-Real18 0.00 × 4 GMI-Live07 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 3 FusionMarkets-Live 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 3 TMGM.TradeMax-Live5 0.12 × 25 ICMarkets-Live22 0.28 × 103 ICMarketsSC-Live05 0.33 × 40 KeyToMarkets-Live 0.33 × 6 Tickmill-Live08 0.50 × 4 ICMarketsSC-Live04 0.53 × 34 ICMarketsSC-Live10 0.55 × 31 ICMarketsSC-Live32 0.67 × 21 ICMarketsSC-Live02 0.71 × 7 ICMarkets-Live12 0.74 × 163 72 daha fazla...