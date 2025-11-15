- Büyüme
İşlemler:
309
Kârla kapanan işlemler:
139 (44.98%)
Zararla kapanan işlemler:
170 (55.02%)
En iyi işlem:
463.20 USD
En kötü işlem:
-134.70 USD
Brüt kâr:
5 259.30 USD (55 121 pips)
Brüt zarar:
-4 128.68 USD (51 278 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (42.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
666.60 USD (2)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.14%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
310
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.92
Alış işlemleri:
172 (55.66%)
Satış işlemleri:
137 (44.34%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
3.66 USD
Ortalama kâr:
37.84 USD
Ortalama zarar:
-24.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-95.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-336.00 USD (7)
Aylık büyüme:
144.77%
Algo alım-satım:
26%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
209.52 USD
Maksimum:
589.54 USD (50.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|287
|EURUSD
|9
|AUDCAD
|5
|NZDCAD
|4
|USDCAD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.2K
|EURUSD
|-5
|AUDCAD
|6
|NZDCAD
|3
|USDCAD
|-82
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.2K
|EURUSD
|-410
|AUDCAD
|651
|NZDCAD
|477
|USDCAD
|-78
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +463.20 USD
En kötü işlem: -135 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +42.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -95.99 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 4
|
GMI-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live5
|0.12 × 25
|
ICMarkets-Live22
|0.28 × 103
|
ICMarketsSC-Live05
|0.33 × 40
|
KeyToMarkets-Live
|0.33 × 6
|
Tickmill-Live08
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.53 × 34
|
ICMarketsSC-Live10
|0.55 × 31
|
ICMarketsSC-Live32
|0.67 × 21
|
ICMarketsSC-Live02
|0.71 × 7
|
ICMarkets-Live12
|0.74 × 163
从11月使用Golden Legend
