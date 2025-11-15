SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Hybrid Beta
Stefan Nydegger

Hybrid Beta

Stefan Nydegger
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 81%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
525
Kârla kapanan işlemler:
369 (70.28%)
Zararla kapanan işlemler:
156 (29.71%)
En iyi işlem:
81.65 USD
En kötü işlem:
-94.80 USD
Brüt kâr:
4 138.09 USD (1 494 847 pips)
Brüt zarar:
-2 525.78 USD (66 298 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (110.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
177.02 USD (13)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
94.13%
Maks. mevduat yükü:
14.11%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
83
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
5.23
Alış işlemleri:
271 (51.62%)
Satış işlemleri:
254 (48.38%)
Kâr faktörü:
1.64
Beklenen getiri:
3.07 USD
Ortalama kâr:
11.21 USD
Ortalama zarar:
-16.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-181.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-181.54 USD (10)
Aylık büyüme:
85.03%
Algo alım-satım:
64%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
53.98 USD
Maksimum:
308.35 USD (10.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.43% (308.83 USD)
Varlığa göre:
9.08% (285.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD+ 95
XAUUSD+ 66
GBPUSD+ 61
GER40 49
USDCAD+ 37
AUDCAD+ 36
AUDUSD+ 31
EURJPY+ 28
USDJPY+ 26
GBPJPY+ 24
CHFJPY+ 19
EURAUD+ 15
NZDJPY+ 9
GBPCAD+ 7
EURGBP+ 3
NZDCAD+ 3
BTCUSD 1
DJ30 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD+ 339
XAUUSD+ 479
GBPUSD+ 184
GER40 30
USDCAD+ 194
AUDCAD+ 335
AUDUSD+ 108
EURJPY+ 80
USDJPY+ -48
GBPJPY+ 38
CHFJPY+ -138
EURAUD+ -23
NZDJPY+ -8
GBPCAD+ 24
EURGBP+ 30
NZDCAD+ 48
BTCUSD 1
DJ30 13
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD+ 4.7K
XAUUSD+ 37K
GBPUSD+ 2.8K
GER40 26K
USDCAD+ 2.4K
AUDCAD+ 2.8K
AUDUSD+ 1.1K
EURJPY+ 1.2K
USDJPY+ 160
GBPJPY+ 257
CHFJPY+ -4K
EURAUD+ -311
NZDJPY+ 381
GBPCAD+ -348
EURGBP+ 188
NZDCAD+ 277
BTCUSD 10K
DJ30 13K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +81.65 USD
En kötü işlem: -95 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +110.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -181.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 2
Hybrid trading using multiple Expert Advisors and discretionary manual entries
İnceleme yok
2025.11.23 19:00
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.15 12:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.15 12:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 12:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Hybrid Beta
Ayda 30 USD
81%
0
0
USD
3.5K
USD
5
64%
525
70%
94%
1.63
3.07
USD
10%
1:500
