SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Alpari
Aleksandr Spichkin

Alpari

Aleksandr Spichkin
0 inceleme
41 hafta
0 / 0 USD
0%
Alpari-Pro.ECN3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
135
Kârla kapanan işlemler:
107 (79.25%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (20.74%)
En iyi işlem:
41.04 USD
En kötü işlem:
-490.55 USD
Brüt kâr:
172.48 USD (13 117 pips)
Brüt zarar:
-769.87 USD (9 018 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (15.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
41.04 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.92
Alış işlemleri:
76 (56.30%)
Satış işlemleri:
59 (43.70%)
Kâr faktörü:
0.22
Beklenen getiri:
-4.43 USD
Ortalama kâr:
1.61 USD
Ortalama zarar:
-27.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-10.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-490.55 USD (1)
Aylık büyüme:
239.11%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
648.12 USD
Maksimum:
648.12 USD (129.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 31
GBPUSD 29
EURUSD 26
EURJPY 23
GBPJPY 20
profit 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 11
GBPUSD 21
EURUSD 7
EURJPY -5
GBPJPY 16
profit -647
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 564
GBPUSD 944
EURUSD 632
EURJPY -431
GBPJPY 2.4K
profit 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +41.04 USD
En kötü işlem: -491 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +15.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-Pro.ECN3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-Pro.ECN3
1.79 × 218
PUPrime-Live 5
2.00 × 1
Торговля советником, после потеря депозита торговля началась с 16 долларов другим советником. Настройки советника для маленьких депозитов. 
2025.11.15 12:27
Trading operations on the account were performed for only 22 days. This comprises 7.8% of days out of the 282 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 12:27
80% of trades performed within 11 days. This comprises 3.9% of days out of the 282 days of the signal's entire lifetime.
