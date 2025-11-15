- Büyüme
İşlemler:
135
Kârla kapanan işlemler:
107 (79.25%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (20.74%)
En iyi işlem:
41.04 USD
En kötü işlem:
-490.55 USD
Brüt kâr:
172.48 USD (13 117 pips)
Brüt zarar:
-769.87 USD (9 018 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (15.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
41.04 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.92
Alış işlemleri:
76 (56.30%)
Satış işlemleri:
59 (43.70%)
Kâr faktörü:
0.22
Beklenen getiri:
-4.43 USD
Ortalama kâr:
1.61 USD
Ortalama zarar:
-27.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-10.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-490.55 USD (1)
Aylık büyüme:
239.11%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
648.12 USD
Maksimum:
648.12 USD (129.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|31
|GBPUSD
|29
|EURUSD
|26
|EURJPY
|23
|GBPJPY
|20
|profit
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|11
|GBPUSD
|21
|EURUSD
|7
|EURJPY
|-5
|GBPJPY
|16
|profit
|-647
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|564
|GBPUSD
|944
|EURUSD
|632
|EURJPY
|-431
|GBPJPY
|2.4K
|profit
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +41.04 USD
En kötü işlem: -491 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +15.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.90 USD
Торговля советником, после потеря депозита торговля началась с 16 долларов другим советником. Настройки советника для маленьких депозитов.
