- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
12 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
8.08 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
51.12 USD (2 550 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
12 (51.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
51.12 USD (12)
Sharpe oranı:
2.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
3 (25.00%)
Satış işlemleri:
9 (75.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
4.26 USD
Ortalama kâr:
4.26 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
55.05%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|6
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|30
|EURUSD
|21
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|1.5K
|EURUSD
|1.1K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.08 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +51.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 54
|
ExnessKE-MT5Real10
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 81
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 31
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 85
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.01 × 89
|
Exness-MT5Real5
|0.26 × 97
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.28 × 249
|
AdmiralMarkets-Live
|0.64 × 78
|
Exness-MT5Real15
|0.69 × 35
|
OctaFX-Real2
|0.80 × 51
|
Ava-Real 1-MT5
|0.85 × 20
|
BlackBullMarkets-Live
|1.96 × 54
|
FBS-Real
|2.14 × 14
|
VantageInternational-Live
|2.39 × 151
|
Weltrade-Real
|5.00 × 2
İnceleme yok