SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EA Quantum 1
Kittisak Chainakhen

EA Quantum 1

Kittisak Chainakhen
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Prime
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
25 (78.12%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (21.88%)
En iyi işlem:
3.27 USD
En kötü işlem:
-3.21 USD
Brüt kâr:
17.33 USD (1 799 pips)
Brüt zarar:
-4.79 USD (457 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (6.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.11 USD (9)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
11.66%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
31 dakika
Düzelme faktörü:
3.91
Alış işlemleri:
12 (37.50%)
Satış işlemleri:
20 (62.50%)
Kâr faktörü:
3.62
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
0.69 USD
Ortalama zarar:
-0.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-3.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.21 USD (1)
Aylık büyüme:
4.18%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3.21 USD (1.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
3.67% (11.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 13
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.27 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +6.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboMarketsLLC-ECN-2
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 10
Exness-Real17
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.15 × 92
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
Tickmill-Live08
0.53 × 36
Tickmill-Live04
0.54 × 221
AMarkets-Real
0.55 × 11
Alpari-Pro.ECN
0.80 × 10
ICMarketsSC-Live17
1.00 × 1
Exness-Real28
1.00 × 13
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarkets-Live04
1.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live7
1.01 × 384
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 300
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 12
RoboForex-Prime
1.19 × 1454
ICMarketsSC-Live09
1.20 × 15
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.25 × 12
ICMarketsSC-Live03
1.32 × 112
TitanFX-01
1.42 × 19
AxiTrader-US07-Live
1.64 × 112
Darwinex-Live
1.73 × 138
OctaFX-Real9
1.74 × 19
LiteFinance-Classic.com
1.79 × 122
Use EA Trade 100%

High profit per week

Pair Gbpusd

Equity 300$ Minimum

İnceleme yok
2025.11.15 10:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
