Nguyen Chung

Gold1Minute

Nguyen Chung
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
30 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (33.33%)
En iyi işlem:
4.11 USD
En kötü işlem:
-1.14 USD
Brüt kâr:
59.54 USD (59 510 pips)
Brüt zarar:
-11.49 USD (11 466 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (58.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
58.99 USD (26)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
39 dakika
Düzelme faktörü:
6.21
Alış işlemleri:
15 (33.33%)
Satış işlemleri:
30 (66.67%)
Kâr faktörü:
5.18
Beklenen getiri:
1.07 USD
Ortalama kâr:
1.98 USD
Ortalama zarar:
-0.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-6.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.18 USD (10)
Aylık büyüme:
240.25%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.20 USD
Maksimum:
7.74 USD (10.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDm# 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDm# 48
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDm# 48K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.11 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +58.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

This is my EA based automated trading strategy. You can download it here: https://www.mql5.com/en/market/product/152875
2025.11.15 14:37
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.15 10:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 10:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
