SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Depaztrade M50
A Adhi Yudho Pradipto

Depaztrade M50

A Adhi Yudho Pradipto
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 36
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
195
Kârla kapanan işlemler:
89 (45.64%)
Zararla kapanan işlemler:
106 (54.36%)
En iyi işlem:
26.37 USD
En kötü işlem:
-3.92 USD
Brüt kâr:
223.18 USD (106 508 pips)
Brüt zarar:
-109.01 USD (63 399 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (48.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
72.23 USD (6)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
113
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.95
Alış işlemleri:
84 (43.08%)
Satış işlemleri:
111 (56.92%)
Kâr faktörü:
2.05
Beklenen getiri:
0.59 USD
Ortalama kâr:
2.51 USD
Ortalama zarar:
-1.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
29 (-20.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.90 USD (13)
Aylık büyüme:
228.34%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.03 USD
Maksimum:
28.90 USD (24.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDm# 181
USDJPYm# 5
GBPUSDm# 5
EURUSDm# 3
EURJPYm# 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDm# 109
USDJPYm# 3
GBPUSDm# -1
EURUSDm# 2
EURJPYm# 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDm# 40K
USDJPYm# 2.9K
GBPUSDm# -105
EURUSDm# 494
EURJPYm# 210
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.37 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +48.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 36" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Depazter Trading Journey From 50USD XM Ultra Micro
İnceleme yok
2025.11.15 10:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol